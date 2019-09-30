Nefes’E Nefes Oldular

KKTF ile GMB Tenis Kulübünün Nefes Davşan için ortak düzenledikleri farkındalık turnuvası Gazimağusa Kocareis Plajında ilk tek kadınlar ve tek erkekler kategorilerinde gerçekleşti.

Tüm katılımın ayrıca kulüplerin yapacağı katkıların Nefes’in tedavisi için bağışlanacak olması tenis camiasının hassasiyetini birkez daha gösterdi.

Tek Kadınlar

1- İzem Civisilli

2- Ece Yerebakan

Tek Erkekler

1-Mustafa Zorba

2-Barış Örek