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24 Eylül 2019 Salı Saat 10:08
Nefes’E Nefes Oldular
KKTF ile GMB Tenis Kulübünün Nefes Davşan için ortak düzenledikleri farkındalık turnuvası Gazimağusa Kocareis Plajında ilk tek kadınlar ve tek erkekler kategorilerinde gerçekleşti. Tüm katılımın ayrıca kulüplerin yapacağı katkıları
KKTF ile GMB Tenis Kulübünün Nefes Davşan için ortak düzenledikleri farkındalık turnuvası Gazimağusa Kocareis Plajında ilk tek kadınlar ve tek erkekler kategorilerinde gerçekleşti.
Tüm katılımın ayrıca kulüplerin yapacağı katkıların Nefes’in tedavisi için bağışlanacak olması tenis camiasının hassasiyetini birkez daha gösterdi.
Tek Kadınlar
1- İzem Civisilli
2- Ece Yerebakan
Tek Erkekler
1-Mustafa Zorba
2-Barış Örek
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