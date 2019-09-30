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Pedallar Zamana Karşı Döndü
24 Eylül 2019 Salı Saat 10:08

Pedallar Zamana Karşı Döndü

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 2019 yarış takvimi çerçevesinde yapılan 2019 KKTC Zamana Karşı Şampiyonası yarışı 22 Eylül Pazar günü tamamlandı. İddialı sporcular, bu hafta yine şampiyon unvanını almak için mücadele

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 2019 yarış takvimi çerçevesinde yapılan 2019 KKTC Zamana Karşı Şampiyonası yarışı 22 Eylül Pazar günü tamamlandı.

İddialı sporcular, bu hafta yine şampiyon unvanını almak için mücadele ettiler. Argonya’da start alan yarış tüm kategoriler için 18 kilometrelik tek parkurda gerçekleşerek yine Argonya’da sona erdi. 7 farklı kategoride zamana karşı şampiyonları açıklandı. Geçen haftaki yol şampiyonlarının ardından, zamana karşı şampiyonluk formalarını giyen sporcular, önümüzdeki sezon boyunca time trial yarışlarında formalarını taşımaya hak kazandılar.

Velocypri Takımından Şevket Hançerli 25 dakika 15 saniyelik zamanıyla, genç kategori şampiyonluğunun yanında, genel klasman birinciliğini de elde etti. 22 Eylül 2019 yılı zamana karşı şampiyonası organizasyonu, şampiyonaya girmeye hak kazanan 35 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Pazar sabahı 7:00’de en az puana sahip olan sporcuyla start alan yarış, 1’er dakikalık aralarla en fazla puanı olan sporcuya kadar sorunsuz ilerlemiş, son sporcunun finish çizgisine ulaşmasıyla başarılı bir şekilde sona ermiştir.  Şampiyona ayı olarak belirlenen eylül ayında gerçekleşen ikinci etkinlik, yine tüm bisiklet severleri heyecanlandırdı.

Ferdi sporcu İlker Ercen, büyük erkek kategorisinde zamana karşı şampiyonu olurken,  genel klasmanda 5 saniyelik farkla ikinciliği elde etti. Büyük ve genç kategorilerinin yanında, Master 1 kategorisinde 26 dakika 59 saniyeyle A Takımından Kemal Avcı, Master 2 kategorisinde 27 dakika 5 saniyeyle NHG Takımından Ersan Karayeğen, Yıldız A kategorisinde 27 dakika 58 saniyeyle MGA Takımından Çağın Tosun,  Yıldız B kategorisinde 31 dakika 2 saniyeyle A Takımından Salih Konar ve Kadın kategorisinde 32 dakika 31 saniyeyle A Takımından Yağmur Aydındağ şampiyon olmuştur. Aynı zamanda 2019 yol şampiyonu olan Ersan Karayeğen, Çağın Tosun ve Salih Konar, bu yarışla birlikte çifte şampiyonluk kazanmışlardır.

İlk 3:

Büyük Erkek:

1) Hüseyin İlker Ercen Ferdi

2) Tuğberk Kopca Velocypri

3) Soner Akbaş Green Pedal

Genç Erkek

1) Sevket Hançerli Velocypri

2) Altan Yavuz Velocypri

3) Berk Hançerli Velocypri

Yıldız A

1) Çağın Tosun MGA

2) Yıldıray Pekmez MGA

3) Mehmet Çağlar Çakır Green Pedal

Yıldız B

1) Salih Konar A Takımı

2) Hasan Hoca Green Pedal

3) Emre Kaplan MGA

Master 1

1) Kemal Avcı A Takımı

2) Şevket Türel NHG

3) Mehmet Sevinç A Takımı

Master 2

1) Ersan Karayeğen NHG

2) Cüneyt Göçer MGA

3) Mehmet Beyaz NHG

Kadın

1) Yağmur Aydındağ A Takımı

2) Sevim Yıldız MGA

 

 

 

 

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