Benli’Den 5 Birincilik 2 Rekor

Master atletlerimizden Ayten Benli 19-22 Eylül tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreşte düzenlenen Masterler Balkan Şampiyonasında başarılar elde etti.

9 ülkeden 600’e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada 5 br,ncilik iki de rekor kırarak büyük bir başarı elde etti.

3 Adım Atlama 8.58’lik dereceyle Birincilik

Uzun Atlama 3.77 Birincilik

100 m. 15.95 Birincilik

200 m. 33.76 Birincilik

4 x 100 m. Takım olarak Birincilik

3 Adım Atlama Tüm zamanların Balkan Rekoru

Bayrak Balkan Rekoru