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24 Eylül 2019 Salı Saat 10:08
Benli’Den 5 Birincilik 2 Rekor
Master atletlerimizden Ayten Benli 19-22 Eylül tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreşte düzenlenen Masterler Balkan Şampiyonasında başarılar elde etti. 9 ülkeden 600’e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada 5 br,ncil
Master atletlerimizden Ayten Benli 19-22 Eylül tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreşte düzenlenen Masterler Balkan Şampiyonasında başarılar elde etti.
9 ülkeden 600’e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada 5 br,ncilik iki de rekor kırarak büyük bir başarı elde etti.
3 Adım Atlama 8.58’lik dereceyle Birincilik
Uzun Atlama 3.77 Birincilik
100 m. 15.95 Birincilik
200 m. 33.76 Birincilik
4 x 100 m. Takım olarak Birincilik
3 Adım Atlama Tüm zamanların Balkan Rekoru
Bayrak Balkan Rekoru
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