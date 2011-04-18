8. KalkanlÄ± Ã‡akÄ±stez Festivali BaÅŸladÄ±

KalkanlÄ± YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi tarafÄ±ndan GÃ¼zelyurt Belediyesi katkÄ±larÄ±yla dÃ¼zenlenen KalkanlÄ± Ã‡akÄ±stez Festivaliâ€™nin bu yÄ±l 8.si yapÄ±lÄ±yor.

KÃ¶y meydanÄ±nda dÃ¼zenlenen festival, tÃ¶renle aÃ§Ä±ldÄ±.

Festival, kurdele kesimi ve kortejle festival alanÄ±na girilmesiyle baÅŸladÄ±.

ArdÄ±ndan festivalin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmalarÄ±na geÃ§ildi.

KAYDER BaÅŸkanÄ± Muzaffer Sevim, 8 yÄ±ldÄ±r festivali en iyi ÅŸekilde dÃ¼zenlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, katÄ±lan ve katkÄ± koyan herkese teÅŸekkÃ¼r etti.

Sevim, amaÃ§larÄ±nÄ±n birliÄŸi, dayanÄ±ÅŸmayÄ±, birlikte Ã¼retmenin gÃ¼zelliÄŸini yaÅŸamak ve paylaÅŸÄ±mlarÄ± artÄ±rmak olduÄŸuna iÅŸaret ederek, bunlarÄ± yaparken Ã¼reticilerin sorunlarÄ± ve dÃ¼nyada yok olan gÃ¼zelliklere de dikkat Ã§ekmek istediklerini sÃ¶yledi.

TDP Genel BaÅŸkanÄ± Cemal Ã–zyiÄŸit de bu gÃ¼zel adada insanca yaÅŸamak iÃ§in kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸa ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu belirterek, toplumun Ã¼retken yapÄ±sÄ±nÄ±n uluslararasÄ± hukuk iÃ§ine girerek taÃ§landÄ±rmak gerektiÄŸini ifade etti.

Ã–zyiÄŸit, Ã¼rettiklerimizi Ã¼lkemizde ve dÃ¼nyada pazarlamanÄ±n gereÄŸine vurgu yaparak, Ã¼lkemize gelen Ã¶ÄŸrencilerin olumlu izlenimlerini Ã¼lkelerinde paylaÅŸÄ±p birer fahri temsilci olduklarÄ±na iÅŸaret etti.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan festival halk danslarÄ± gÃ¶sterisiyle sÃ¼rdÃ¼.

Festival, 29 EylÃ¼l Pazar akÅŸamÄ±na kadar Ã§eÅŸitli etkinliklerle devam edecek.