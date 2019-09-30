30 Eylül 2019 Pazartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Özersay: Uluslararası Toplum Kozunu Kullanmazsa Rum Tarafı Hiçbirşey Paylaşmayacaktır
28 Eylül 2019 Cumartesi Saat 02:07

Özersay: Uluslararası Toplum Kozunu Kullanmazsa Rum Tarafı Hiçbirşey Paylaşmayacaktır

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dün akşam New York’ta Turkish Heritage Organization isimli düşünce kuruluşunda bir yuvarlak masa toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Gerek New York gerekse de Washington’

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dün akşam New York’ta Turkish Heritage Organization isimli düşünce kuruluşunda bir yuvarlak masa toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

Gerek New York gerekse de Washington’dan diğer bazı önemli düşünce kuruluşları temsilcileri, araştırmacılar, üniversite temsilcileri ile basının yer aldığı etkinlikte Özersay, Kıbrıs sorunu ve bölgedeki gelişmeler ve doğal gaz konularına değindi; katılımcıların sorularını yanıtladı…

Kıbrıs Konusunda gelinen aşama ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan Özersay, konuşmasının büyük bölümünde uluslararası topluma önemli mesajlar verdi…

Özersay, uluslararası toplumun kendi elindeki kozları Kıbrıs Rum tarafına uygulamadığı sürece, Kıbrıs Rum tarafının, yönetimi ve zenginliği Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır hale gelmeyeceğini söyledi…

Özersay, “2017 Crans Montana’dan sonra geçen süre zarfında uluslararası toplum, gerek doğalgaz gerekse izolasyonların sona erdirilmesi konularında adım atmamış, Rum tarafının Kıbrıs’ta sözde tek yasal hükümet olduğu noktalarının sorgulanması bakımından da maalesef üzerine düşeni yapmamıştır… Bu nedenle Kıbrıs Türk Tarafının Türkiye Cumhuriyeti ile birlilkte özellikle doğalgaz ve benzeri konularda attığı adımlarla Kıbrıs Rum tarafının tavrını değiştirmesi için çaba ortaya koymakta, yönetim ve zenginliği paylaşma noktasında zorlamaya çalışmaktadır. Ancak 2017’den bu yana değişen pek bir şey olmamıştır… Bu şartlarda eğer bir çözüm isteniyorsa, önümüzde 2 seçenek vardır… Ya uluslararası toplum elindeki kozları Rum Tarafına karşı kullanıp onları çözüme zorlayacak, ya da artık paylaşıma değil işbirliğine dayalı modeller konuşulacak” ifadelerini kullandı

Bir katılımcının KKTC Hükümeti’nin Kapalı Maraş’la ilgili çalışmalarını sorması üzerine de Özersay şu yanıtı verdi:

“Kıbrıs Türk tarafı artık statükoya hizmet eden hiçbir şeye tolerans göstermeyecektir… Statükonun sembolü haline gelen Kapalı Maraş konusunda de yerleşmiş kalıpların dışında adım atarak, statükonun 50 yıllık döngüsüne çomak sokmaya karar verdik… Mevcut statükodan en fazla zarar görenin Kıbrıs Türk Tarafı olduğu ortada…Oysa uluslararası uyuşmazlıkların sona erdirilmesinde uyuşmazlığın taraflarından ikisinin de rahatsız olması gerekir… Kapalı Maraş’a dair Rum tarafının rahatsızlığını bu çerçevede okumak lazım.”

Bu haber toplam 162 defa okunmuştur
Özersay: Uluslararası Toplum Kozunu Kullanmazsa Rum Tarafı Hiçbirşey Paylaşmayacaktır Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans