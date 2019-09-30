Özersay: Uluslararası Toplum Kozunu Kullanmazsa Rum Tarafı Hiçbirşey Paylaşmayacaktır

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dün akşam New York’ta Turkish Heritage Organization isimli düşünce kuruluşunda bir yuvarlak masa toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

Gerek New York gerekse de Washington’dan diğer bazı önemli düşünce kuruluşları temsilcileri, araştırmacılar, üniversite temsilcileri ile basının yer aldığı etkinlikte Özersay, Kıbrıs sorunu ve bölgedeki gelişmeler ve doğal gaz konularına değindi; katılımcıların sorularını yanıtladı…

Kıbrıs Konusunda gelinen aşama ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan Özersay, konuşmasının büyük bölümünde uluslararası topluma önemli mesajlar verdi…

Özersay, uluslararası toplumun kendi elindeki kozları Kıbrıs Rum tarafına uygulamadığı sürece, Kıbrıs Rum tarafının, yönetimi ve zenginliği Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır hale gelmeyeceğini söyledi…

Özersay, “2017 Crans Montana’dan sonra geçen süre zarfında uluslararası toplum, gerek doğalgaz gerekse izolasyonların sona erdirilmesi konularında adım atmamış, Rum tarafının Kıbrıs’ta sözde tek yasal hükümet olduğu noktalarının sorgulanması bakımından da maalesef üzerine düşeni yapmamıştır… Bu nedenle Kıbrıs Türk Tarafının Türkiye Cumhuriyeti ile birlilkte özellikle doğalgaz ve benzeri konularda attığı adımlarla Kıbrıs Rum tarafının tavrını değiştirmesi için çaba ortaya koymakta, yönetim ve zenginliği paylaşma noktasında zorlamaya çalışmaktadır. Ancak 2017’den bu yana değişen pek bir şey olmamıştır… Bu şartlarda eğer bir çözüm isteniyorsa, önümüzde 2 seçenek vardır… Ya uluslararası toplum elindeki kozları Rum Tarafına karşı kullanıp onları çözüme zorlayacak, ya da artık paylaşıma değil işbirliğine dayalı modeller konuşulacak” ifadelerini kullandı

Bir katılımcının KKTC Hükümeti’nin Kapalı Maraş’la ilgili çalışmalarını sorması üzerine de Özersay şu yanıtı verdi:

“Kıbrıs Türk tarafı artık statükoya hizmet eden hiçbir şeye tolerans göstermeyecektir… Statükonun sembolü haline gelen Kapalı Maraş konusunda de yerleşmiş kalıpların dışında adım atarak, statükonun 50 yıllık döngüsüne çomak sokmaya karar verdik… Mevcut statükodan en fazla zarar görenin Kıbrıs Türk Tarafı olduğu ortada…Oysa uluslararası uyuşmazlıkların sona erdirilmesinde uyuşmazlığın taraflarından ikisinin de rahatsız olması gerekir… Kapalı Maraş’a dair Rum tarafının rahatsızlığını bu çerçevede okumak lazım.”