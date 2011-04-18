GemicioÄŸlu YarÄ±n UÄŸurlanacak

EczacÄ±lÄ±k, kimyagerlik, patolojist, mikrobiyolojist ve DNA uzmanÄ± ,birÃ§ok laboratuarÄ±n kuruluÅŸuna Ã¶ncÃ¼ olarak bÃ¼yÃ¼k iÅŸlere imza atmÄ±ÅŸ bilim adamÄ± 93 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet EyÃ¼p GemicioÄŸlu, dÃ¼n akÅŸam yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Uzun yÄ±llar saÄŸlÄ±k alanÄ±nda hizmet veren, son olarak Burhan NalbantoÄŸlu Devlet Hastanesi BÃ¼nyesinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n katkÄ±larÄ± ile kayÄ±p ÅŸahÄ±slarÄ±n tespiti iÃ§in DNA laboratuvarÄ±nÄ±n kurulmasÄ±nda gÃ¶rev yapan EyyÃ¼p GemicioÄŸlu iÃ§in yarÄ±n

saat 14.30 da Dr. Burhan NalbantoÄŸlu Devlet Hastanesinde bina giriÅŸinde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlenecektir

GemicioÄŸlu tÃ¶renin ardÄ±ndan Ä°smail Safa Camiiâ€™nde kÄ±lÄ±nacak ikindi namazÄ±ndan sonra defnedilecek.