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28 EylÃ¼l 2019 Cumartesi Saat 02:07
GemicioÄŸlu YarÄ±n UÄŸurlanacak
EczacÄ±lÄ±k, kimyagerlik, patolojist, mikrobiyolojist ve DNA uzmanÄ± ,birÃ§ok laboratuarÄ±n kuruluÅŸuna Ã¶ncÃ¼ olarak bÃ¼yÃ¼k iÅŸlere imza atmÄ±ÅŸ bilim adamÄ± 93 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet EyÃ¼p GemicioÄŸlu, dÃ¼n akÅŸam yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Uzun yÄ±llar saÄŸlÄ±k
EczacÄ±lÄ±k, kimyagerlik, patolojist, mikrobiyolojist ve DNA uzmanÄ± ,birÃ§ok laboratuarÄ±n kuruluÅŸuna Ã¶ncÃ¼ olarak bÃ¼yÃ¼k iÅŸlere imza atmÄ±ÅŸ bilim adamÄ± 93 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet EyÃ¼p GemicioÄŸlu, dÃ¼n akÅŸam yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Uzun yÄ±llar saÄŸlÄ±k alanÄ±nda hizmet veren, son olarak Burhan NalbantoÄŸlu Devlet Hastanesi BÃ¼nyesinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n katkÄ±larÄ± ile kayÄ±p ÅŸahÄ±slarÄ±n tespiti iÃ§in DNA laboratuvarÄ±nÄ±n kurulmasÄ±nda gÃ¶rev yapan EyyÃ¼p GemicioÄŸlu iÃ§in yarÄ±n
saat 14.30 da Dr. Burhan NalbantoÄŸlu Devlet Hastanesinde bina giriÅŸinde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlenecektir
GemicioÄŸlu tÃ¶renin ardÄ±ndan Ä°smail Safa Camiiâ€™nde kÄ±lÄ±nacak ikindi namazÄ±ndan sonra defnedilecek.
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