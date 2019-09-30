Tmt Mücahitler Derneği’Nden Vakıflar İdaresi’Ne Destek Geldi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora yazılı açıklama yaparak, Sömürge İdaresi’nin, Vakıflar’ın idaresini devraldığı 1878 yılında, Vakıf mallarıyla ilgili prensipleri dikkate almayarak adanın her tarafında bulunan çok kıymetli emlakin el değiştirerek başkalarına intikalini sağladığını kaydetti.

Bora, “Maraş arazileri de bu yasa dışı uygulamalardan nasibini almış ve işgalciler tarafından inşa edilen binaları 1950’li yıllardan itibaren 1974 yılına kadar kanunsuz olarak kullanmışlardır” dedi.

1974 Barış Harekatı’nı müteakip ele geçirilen ve gerçekleri yansıtan, Maraş bölgesindeki bir binanın bodrum katında bulunan tapu kayıtlarının, hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak açıklıkla Vakıf arazileri olduğunu belgelediğini vurgulayan Bora, bu kayıtların Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde de incelenerek iki kez Vakıflar’a ait araziler olarak teyit edilerek karara bağlandığına işaret etti.

Vakıf kanunlarına aykırı olan söz konusu işlemlerin geçersiz olduğunun da AİHM’de mutlaka değerlendirilerek bir karara bağlanacağını söyleyen Bora,

“Vakıflar İdaresi’nin aynı yasa dışı uygulamalarla Sömürge İdaresi’nin gasp ettiği diğer Vakıf malları için de yaptığı tespitleri AİHM’e taşıyarak halkın malı olan Vakıf Emlakine sahip çıkmasını diliyoruz” dedi.