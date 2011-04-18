Ã–zbek Ve Kazak SanatÃ§Ä±larÄ±n KiÅŸisel Resim Sergileri YdÃ¼â€™De AÃ§Ä±ldÄ±

Ã–zbek ve Kazak sanatÃ§Ä±larÄ±n eserlerinden oluÅŸan 3 kiÅŸisel resim sergisi YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Sanat Merkeziâ€™nde aÃ§Ä±ldÄ±.

Ãœniversiteden verilen bilgiye gÃ¶re, Ã–zbekistanlÄ± sanatÃ§Ä±lar Nodir Shoabdurahimov ile KhasanÂ Aminov ive Â KazakistanlÄ± sanatÃ§Ä± Omirzak Rystanâ€™un kiÅŸisel resim sergilerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Faiz SucuoÄŸlu yaptÄ±.

SanatÃ§Ä±lara, GÃ¼mÃ¼ÅŸ Anahtar Onur Ã–dÃ¼lÃ¼ ve teÅŸekkÃ¼r plaketi de takdim edildi.

KÄ±brÄ±s Modern Sanat MÃ¼zesiâ€™nin ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± sergiler,7 Ekimâ€™e kadar hafta iÃ§i 08.00-17.00 saatleri arasÄ±nda AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Sanat Merkeziâ€™nde ziyaret edilebilecek.

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