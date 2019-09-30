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Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 Yaralı Ve Bazı Binalarda Hafif Hasarlar Var
28 Eylül 2019 Cumartesi Saat 02:07

Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 Yaralı Ve Bazı Binalarda Hafif Hasarlar Var

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “8 yaralı ve bazı binalarda hafif hasarlar söz konusu. Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “8 yaralı ve bazı binalarda hafif hasarlar söz konusu. Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yaşanan depremle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu daha sonra artabilir de. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında AFAD faaliyete geçmiş durumda. Başta İstanbul Valiliğimiz olmak üzere birlikte çalışmaları ilgili mercileri de yanlarına almak üzere bugün ve yarın devam ettirecekler. Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar oluyor. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Sosyal medyada köprüleri kullanmayın diyerek densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil. 8 kadar yaralanma olayı söz konusu. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Ciddi sayılabilecek büyüklükteki depreme rağmen yüreğimizi yakacak bir haber şükür şu ana kadar almadık. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. İstanbul başta olmak üzere bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İstanbul’da on binlerce toplanma alanı söz konusudur, vardır. AFAD’ın kendi sitesinden de bunlar yayınlanmaktadır.

ABD’de çeşitli temaslarda bulunduk. BM Genel Kuruluna hitap ettik. Filistin, Arakan, Suriye, mülteci krizi ve göç gibi konularda ülkemizin görüşlerini aktardık. Çeşitli devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelerde bulundum.

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