Rusya’Dan Su-35 Açıklaması: Türkiye İle Görüşüyoruz

Rusya, Türkiye’ye muhtemel SU-35 savaş uçağı tedariği için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Açıklamada “Somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken” denildi. (BRT/NTV)