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Rusya’Dan Su-35 Açıklaması: Türkiye İle Görüşüyoruz
28 Eylül 2019 Cumartesi Saat 02:08

Rusya’Dan Su-35 Açıklaması: Türkiye İle Görüşüyoruz

Rusya, Türkiye’ye muhtemel SU-35 savaş uçağı tedariği için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Açıklamada “Somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken” denildi. (BRT/NTV)

Rusya, Türkiye’ye muhtemel SU-35 savaş uçağı tedariği için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Açıklamada “Somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken” denildi.

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Rusya’Dan Su-35 Açıklaması: Türkiye İle Görüşüyoruz
Rusya, Türkiye’ye muhtemel SU-35 savaş uçağı tedariği için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Açıklamada “Somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken” denildi. (BRT/NTV)
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