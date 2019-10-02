AkÄ±ncÄ± BugÃ¼n Kktcâ€™Ye DÃ¶nÃ¼yor

CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, New York ziyaretini tamamlayarak bugÃ¼n Ã¼lkeye dÃ¶nÃ¼yor.AkÄ±ncÄ± ve beraberindeki heyetin Ercan HavaalanÄ±â€™na 15.20â€™de varmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ã–nceki gÃ¼n BM Genel Sekreteri AntonioGuterres ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtiren CumhurbaÅŸkanÄ±, BM Genel Merkeziâ€™nde dÃ¼zenlenen Sosyalist Enternasyonal BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± toplantÄ±sÄ±na da katÄ±ldÄ±. AkÄ±ncÄ±, Sosyalist Enternasyonal BaÅŸkanÄ±, Yunanistan eski baÅŸbakanÄ± ve eski PASOK Lideri YorgoPapandreuâ€™nun davetiyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ã¼ye devlet ve hÃ¼kÃ¼met bakanlarÄ±na hitap etti.

AkÄ±ncÄ± New Yorkâ€™taki temaslarÄ± Ã§erÃ§evesinde, TC DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AGÄ°T Slovakya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Miroslav Lajcak ve AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik YÃ¼ksek Temsilcisi ve AB Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± FredericaMogherini ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.