- Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±: Cari Ve Muhtelif Ã–demelerin Rutin Seyrinde Devam Ediyor
- 100 HemÅŸirenin Nakillerinin YapÄ±lmasÄ± Talep Edildi
- Irakâ€™Taki GÃ¶steriler Ä°Ã§in Ä°nceleme BaÅŸlatÄ±ldÄ±
- Kuzey Koreâ€™Den FÃ¼ze Denemesi
- 17. UluslararasÄ± Kuzey KÄ±brÄ±s MÃ¼zik Festivali BaÅŸlÄ±yor
- Suudi Arabistan, Ä°ranâ€™La Diyalog Ä°Ã§in ÅžartlarÄ±nÄ± Sundu
- Dikkat! Bu BÃ¶lgelerde Elektrik Kesintisi Olacak
- Ruhani Ä°le Putin NÃ¼kleer AnlaÅŸmayÄ± GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- 24 YaÅŸÄ±ndaki GenÃ§, RahatsÄ±zlanarak HayatÄ±nÄ± Kaybetti
- AkÄ±ncÄ± BugÃ¼n Kktcâ€™Ye DÃ¶nÃ¼yor
- Kuzey KÄ±brÄ±s Gitar Festivali Konseri YapÄ±ldÄ±
- GemicioÄŸlu YarÄ±n UÄŸurlanacak
- Rusyaâ€™Dan Su-35 AÃ§Ä±klamasÄ±: TÃ¼rkiye Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz
- Ã–zersay: UluslararasÄ± Toplum Kozunu Kullanmazsa Rum TarafÄ± HiÃ§birÅŸey PaylaÅŸmayacaktÄ±r
- Guterres, Anastasiadis Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- 8. KalkanlÄ± Ã‡akÄ±stez Festivali BaÅŸladÄ±
- KÄ±brÄ±s SaÄŸlÄ±k Turizmi Konseyi DÃ¼nya Turizm GÃ¼nÃ¼â€™Nde Mesaj YayÄ±nladÄ±
- DenktaÅŸ: Meclisâ€™Teki Muhalefet Partileriyle Ortak Hareketi GÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz
- Ã–zbek Ve Kazak SanatÃ§Ä±larÄ±n KiÅŸisel Resim Sergileri YdÃ¼â€™De AÃ§Ä±ldÄ±
- Tmt MÃ¼cahitler DerneÄŸiâ€™Nden VakÄ±flar Ä°daresiâ€™Ne Destek Geldi
- Tc CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: 8 YaralÄ± Ve BazÄ± Binalarda Hafif Hasarlar Var
- 22. TÃ¼rksoy Opera GÃ¼nleri 25 EylÃ¼l Ã‡arÅŸamba AkÅŸamÄ± Bellapais ManastÄ±rÄ±â€™Nda
- TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Abdâ€™Nde
- Emine KeremoÄŸlu, Ãœlkemizi Filipinlerâ€™De Temsil Edecek
- Tatar KiÅŸmirâ€™Ä° Kabul Etti
- Pedallar Zamana KarÅŸÄ± DÃ¶ndÃ¼
- KazakistanlÄ± SanatÃ§Ä±larÄ±n Resim Sergisi AÃ§Ä±ldÄ±
- AydÄ±nkÃ¶yâ€™De Åžampiyonlar Belirlendi
- Ltbâ€™Den â€˜Sokrates Ä°le GardiyanÄ±n Demokrasi,monarÅŸi Ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼k TartÄ±ÅŸmasÄ±â€™
- 178 YÄ±llÄ±k Ä°ngiliz Tur OperatÃ¶rÃ¼ Thomas Cook BattÄ±
- Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Bm Genel Sekreteri Guterres Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Benliâ€™Den 5 Birincilik 2 Rekor
- Kktc, Avrasya Tiyatrolar BirliÄŸi’nin Kurucu Ãœyesi Oldu
- Irak’Ä±n Kuzeyinde 5 TerÃ¶rist Etkisiz Hale Getirildi
- 71. Emmy Ã–dÃ¼lleri Sahiplerini Buldu
- YdÃ¼â€™De Ä°ki Sergi AÃ§Ä±lÄ±yor
- Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±: Cari Ve Muhtelif Ã–demelerin Rutin Seyrinde Devam Ediyor
- 100 HemÅŸirenin Nakillerinin YapÄ±lmasÄ± Talep Edildi
- 24 YaÅŸÄ±ndaki GenÃ§, RahatsÄ±zlanarak HayatÄ±nÄ± Kaybetti
- Ruhani Ä°le Putin NÃ¼kleer AnlaÅŸmayÄ± GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Kuzey Koreâ€™Den FÃ¼ze Denemesi
- Suudi Arabistan, Ä°ranâ€™La Diyalog Ä°Ã§in ÅžartlarÄ±nÄ± Sundu
- Irakâ€™Taki GÃ¶steriler Ä°Ã§in Ä°nceleme BaÅŸlatÄ±ldÄ±
- Dikkat! Bu BÃ¶lgelerde Elektrik Kesintisi Olacak
- 17. UluslararasÄ± Kuzey KÄ±brÄ±s MÃ¼zik Festivali BaÅŸlÄ±yor
- AkÄ±ncÄ± BugÃ¼n Kktcâ€™Ye DÃ¶nÃ¼yor
- Rusyaâ€™Dan Su-35 AÃ§Ä±klamasÄ±: TÃ¼rkiye Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz
- Tc CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: 8 YaralÄ± Ve BazÄ± Binalarda Hafif Hasarlar Var
- Ã–zbek Ve Kazak SanatÃ§Ä±larÄ±n KiÅŸisel Resim Sergileri YdÃ¼â€™De AÃ§Ä±ldÄ±
- Tmt MÃ¼cahitler DerneÄŸiâ€™Nden VakÄ±flar Ä°daresiâ€™Ne Destek Geldi
- Guterres, Anastasiadis Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- GemicioÄŸlu YarÄ±n UÄŸurlanacak
- KÄ±brÄ±s SaÄŸlÄ±k Turizmi Konseyi DÃ¼nya Turizm GÃ¼nÃ¼â€™Nde Mesaj YayÄ±nladÄ±
- DenktaÅŸ: Meclisâ€™Teki Muhalefet Partileriyle Ortak Hareketi GÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz
- Ã–zersay: UluslararasÄ± Toplum Kozunu Kullanmazsa Rum TarafÄ± HiÃ§birÅŸey PaylaÅŸmayacaktÄ±r
- 8. KalkanlÄ± Ã‡akÄ±stez Festivali BaÅŸladÄ±
AkÄ±ncÄ± BugÃ¼n Kktcâ€™Ye DÃ¶nÃ¼yor
CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, New York ziyaretini tamamlayarak bugÃ¼n Ã¼lkeye dÃ¶nÃ¼yor.AkÄ±ncÄ± ve beraberindeki heyetin Ercan HavaalanÄ±â€™na 15.20â€™de varmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ã–nceki gÃ¼n BM Genel Sekreteri AntonioGuterres ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtiren CumhurbaÅŸkanÄ±, BM Genel Merkeziâ€™nde dÃ¼zenlenen Sosyalist Enternasyonal BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± toplantÄ±sÄ±na da katÄ±ldÄ±. AkÄ±ncÄ±, Sosyalist Enternasyonal BaÅŸkanÄ±, Yunanistan eski baÅŸbakanÄ± ve eski PASOK Lideri YorgoPapandreuâ€™nun davetiyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ã¼ye devlet ve hÃ¼kÃ¼met bakanlarÄ±na hitap etti.
AkÄ±ncÄ± New Yorkâ€™taki temaslarÄ± Ã§erÃ§evesinde, TC DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AGÄ°T Slovakya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Miroslav Lajcak ve AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik YÃ¼ksek Temsilcisi ve AB Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± FredericaMogherini ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.
- 24 YaÅŸÄ±ndaki GenÃ§, RahatsÄ±zlanarak HayatÄ±nÄ± Kaybetti
- 100 HemÅŸirenin Nakillerinin YapÄ±lmasÄ± Talep Edildi
- Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±: Cari Ve Muhtelif Ã–demelerin Rutin Seyrinde Devam Ediyor
- Tmt MÃ¼cahitler DerneÄŸiâ€™Nden VakÄ±flar Ä°daresiâ€™Ne Destek Geldi
- Ã–zbek Ve Kazak SanatÃ§Ä±larÄ±n KiÅŸisel Resim Sergileri YdÃ¼â€™De AÃ§Ä±ldÄ±
- AkÄ±ncÄ± New York’ta
- “kÄ±brÄ±s Sorunu SÄ±radan Bir KaÄŸÄ±t Egzersine DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor, Bu YaklaÅŸÄ±m DoÄŸru DeÄŸil”...
- Ã–zersay, Dicarlo Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Â» 71. Emmy Ã–dÃ¼lleri Sahiplerini Buldu
- Â» “kÄ±brÄ±s Sorunu SÄ±radan Bir KaÄŸÄ±t Egzersine DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor, Bu YaklaÅŸÄ±m DoÄŸru DeÄŸil”
- Â» Ã–zbek Ve Kazak SanatÃ§Ä±larÄ±n KiÅŸisel Resim Sergileri YdÃ¼â€™De AÃ§Ä±ldÄ±
- Â» Nefesâ€™E Nefes Oldular
- Â» GemicioÄŸlu YarÄ±n UÄŸurlanacak
- Â» Ä°ran, Ä°ngiltereâ€™Ye Ait Petrol Tankerini YakÄ±nda BÄ±rakacak
- Â» Tc CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: 8 YaralÄ± Ve BazÄ± Binalarda Hafif Hasarlar Var
- Â» YdÃ¼â€™De Ä°ki Sergi AÃ§Ä±lÄ±yor
- Â» Kuzey KÄ±brÄ±s Gitar Festivali Konseri YapÄ±ldÄ±
- Â» DenktaÅŸ: Meclisâ€™Teki Muhalefet Partileriyle Ortak Hareketi GÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz
- Â» Ã–zersay, Dicarlo Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Â» Rusyaâ€™Dan Su-35 AÃ§Ä±klamasÄ±: TÃ¼rkiye Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz
- Â» AkbaÅŸ, Tennis Europeâ€™Ta Oynayacak
- Â» Guterres, Anastasiadis Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Â» Tmt MÃ¼cahitler DerneÄŸiâ€™Nden VakÄ±flar Ä°daresiâ€™Ne Destek Geldi
- Â» AydÄ±nkÃ¶yâ€™De Åžampiyonlar Belirlendi
- Â» KÄ±brÄ±s SaÄŸlÄ±k Turizmi Konseyi DÃ¼nya Turizm GÃ¼nÃ¼â€™Nde Mesaj YayÄ±nladÄ±
- Â» Guterres:doÄŸa KÄ±zgÄ±n Ve Ä°ntikamÄ±nÄ± AlÄ±yor
- Â» 22. TÃ¼rksoy Opera GÃ¼nleri 25 EylÃ¼l Ã‡arÅŸamba AkÅŸamÄ± Bellapais ManastÄ±rÄ±â€™Nda
- Â» Pedallar Zamana KarÅŸÄ± DÃ¶ndÃ¼
- Â» KazakistanlÄ± SanatÃ§Ä±larÄ±n Resim Sergisi AÃ§Ä±ldÄ±
- Â» Ã–zersay: UluslararasÄ± Toplum Kozunu Kullanmazsa Rum TarafÄ± HiÃ§birÅŸey PaylaÅŸmayacaktÄ±r
- Â» Emine KeremoÄŸlu, Ãœlkemizi Filipinlerâ€™De Temsil Edecek
- Â» TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Abdâ€™Nde
- Â» 8. KalkanlÄ± Ã‡akÄ±stez Festivali BaÅŸladÄ±
- Â» Tatar KiÅŸmirâ€™Ä° Kabul Etti
- Â» Pakistanâ€™Da Yolcu OtobÃ¼sÃ¼ Kaza YaptÄ±: 26 Ã–lÃ¼
- Â» Arap Ali DestanÄ± PrÃ¶miyer YaptÄ±
- Â» Azerbaycan-Ermenistan SÄ±nÄ±rÄ±nda Ã‡atÄ±ÅŸma
- Â» AkÄ±ncÄ± New York’ta
- Â» Ltbâ€™Den â€˜Sokrates Ä°le GardiyanÄ±n Demokrasi,monarÅŸi Ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼k TartÄ±ÅŸmasÄ±â€™
- Â» Kktc, Avrasya Tiyatrolar BirliÄŸi’nin Kurucu Ãœyesi Oldu
- Â» Ab, Abd Ve Ä°ngiltereâ€™Den Suriye Anayasa Komitesiâ€™Ne Ä°liÅŸkin AÃ§Ä±klama
- Â» Ä°stanbul Tuzla’da Bir Kimya FabrikasÄ±nda YangÄ±n Ã‡Ä±ktÄ±
- Â» Benliâ€™Den 5 Birincilik 2 Rekor
- Â» DizdarlÄ±: MaraÅŸ Konusunda Ã–ncelik MÃ¼lkiyet HaklarÄ±na Verilmeli
- Â» Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±: Cari Ve Muhtelif Ã–demelerin Rutin Seyrinde Devam Ediyor
- Â» 100 HemÅŸirenin Nakillerinin YapÄ±lmasÄ± Talep Edildi
- Â» Irakâ€™Taki GÃ¶steriler Ä°Ã§in Ä°nceleme BaÅŸlatÄ±ldÄ±
- Â» Kuzey Koreâ€™Den FÃ¼ze Denemesi
- Â» 17. UluslararasÄ± Kuzey KÄ±brÄ±s MÃ¼zik Festivali BaÅŸlÄ±yor
- Â» Suudi Arabistan, Ä°ranâ€™La Diyalog Ä°Ã§in ÅžartlarÄ±nÄ± Sundu
- Â» Dikkat! Bu BÃ¶lgelerde Elektrik Kesintisi Olacak
- Â» Ruhani Ä°le Putin NÃ¼kleer AnlaÅŸmayÄ± GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Â» 24 YaÅŸÄ±ndaki GenÃ§, RahatsÄ±zlanarak HayatÄ±nÄ± Kaybetti
- Â» AkÄ±ncÄ± BugÃ¼n Kktcâ€™Ye DÃ¶nÃ¼yor
- Â» Kuzey KÄ±brÄ±s Gitar Festivali Konseri YapÄ±ldÄ±
- Â» GemicioÄŸlu YarÄ±n UÄŸurlanacak
- Â» Rusyaâ€™Dan Su-35 AÃ§Ä±klamasÄ±: TÃ¼rkiye Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz
- Â» Ã–zersay: UluslararasÄ± Toplum Kozunu Kullanmazsa Rum TarafÄ± HiÃ§birÅŸey PaylaÅŸmayacaktÄ±r
- Â» Guterres, Anastasiadis Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Â» 8. KalkanlÄ± Ã‡akÄ±stez Festivali BaÅŸladÄ±
- Â» KÄ±brÄ±s SaÄŸlÄ±k Turizmi Konseyi DÃ¼nya Turizm GÃ¼nÃ¼â€™Nde Mesaj YayÄ±nladÄ±
- Â» DenktaÅŸ: Meclisâ€™Teki Muhalefet Partileriyle Ortak Hareketi GÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz
- Â» Ã–zbek Ve Kazak SanatÃ§Ä±larÄ±n KiÅŸisel Resim Sergileri YdÃ¼â€™De AÃ§Ä±ldÄ±
- Â» Tmt MÃ¼cahitler DerneÄŸiâ€™Nden VakÄ±flar Ä°daresiâ€™Ne Destek Geldi
- Â» Tc CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: 8 YaralÄ± Ve BazÄ± Binalarda Hafif Hasarlar Var
- Â» 22. TÃ¼rksoy Opera GÃ¼nleri 25 EylÃ¼l Ã‡arÅŸamba AkÅŸamÄ± Bellapais ManastÄ±rÄ±â€™Nda
- Â» TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Abdâ€™Nde
- Â» Emine KeremoÄŸlu, Ãœlkemizi Filipinlerâ€™De Temsil Edecek
- Â» Tatar KiÅŸmirâ€™Ä° Kabul Etti
- Â» Pedallar Zamana KarÅŸÄ± DÃ¶ndÃ¼
- Â» KazakistanlÄ± SanatÃ§Ä±larÄ±n Resim Sergisi AÃ§Ä±ldÄ±
- Â» AydÄ±nkÃ¶yâ€™De Åžampiyonlar Belirlendi
- Â» Ltbâ€™Den â€˜Sokrates Ä°le GardiyanÄ±n Demokrasi,monarÅŸi Ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼k TartÄ±ÅŸmasÄ±â€™
- Â» 178 YÄ±llÄ±k Ä°ngiliz Tur OperatÃ¶rÃ¼ Thomas Cook BattÄ±
- Â» Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Bm Genel Sekreteri Guterres Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Â» Benliâ€™Den 5 Birincilik 2 Rekor
- Â» Kktc, Avrasya Tiyatrolar BirliÄŸi’nin Kurucu Ãœyesi Oldu
- Â» Irak’Ä±n Kuzeyinde 5 TerÃ¶rist Etkisiz Hale Getirildi
- Â» 71. Emmy Ã–dÃ¼lleri Sahiplerini Buldu
- Â» YdÃ¼â€™De Ä°ki Sergi AÃ§Ä±lÄ±yor
Mail : | YazÄ±lÄ±m: DoÄŸru Ajans