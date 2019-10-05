17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin 17’ncisi, bugün başlıyor.

1 Kasım’a akadar devam edecek festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Telsim ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca Telsim, festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlenecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği açıklamasına göre, tüm konserler, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.30’da başlayacak.

Festival bu akşam Bellapais Manastırı’nda Telsim ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Elise Kuder , Miray Çakır , Mike Kelley , Sinem Sadrazam ve Püren Eda Gözer oda müziği Konseri ile başlayacak. Halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek festival açılış konserinde Schubert, Dohnanyi ve Mozart’ın oda müziği eserleri seslendirilecek.