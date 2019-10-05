Irak’Taki Gösteriler İçin İnceleme Başlatıldı

Irak hükümeti, 3 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı gösteriler için acil inceleme başlattı.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat ve birçok vilayette gerçekleşen 3 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı gösteriler hakkında acil inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, şunları kaydetti:

“Barışçıl anayasal haklarını kullanan göstericilerle, ülkenin ve göstericilerin güvenliğini koruyan güvenlik kuvvetleri arasında fark gözetmeyiz. Gösterici ya da güvenlik güçleri arasındaki kurbanlarla kamu düzeni ve halkın barışını tehdit eden sloganlar atarak maksatlı bir şekilde can kaybına neden olanları da birbirinden ayırırız”

Halkın tüm isteklerinin kanunlar çerçevesinde yerine getirileceği sözünü veren Abdulmehdi, gösterilerden önce halkın bütün taleplerini toplayan komisyonların oluşturulduğunu ve isteklerin yerine getirilmesi için çalışmaların başlatıldığını vurguladı.

Başbakan Abdulmehdi, sükunet çağrısında bulunarak, Irak ve halkına karşı fırsat kollayanlara imkan verilmemesini istedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Twitter’dan yaptığı açıklamada, barışçıl gösterinin anayasal garanti altında olduğunu, Iraklı gençlerin iyileştirme ve istihdam beklentisi içinde olduklarını belirterek “Bu meşru istekleri yerine getirmek bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye karşı alevlenen gösteriler sonrası, Irak’ta da sosyal medya üzerinden “1 Ekim’de buluşuyoruz”, “1 Ekim’de sen de çık, susma”, “1 Ekim Büyük İntifada” ve “Mısırlı senden daha cesur değil” gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılmış ve halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.

Bağdat’ta dün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 gösterici ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı. Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre gösteriler, gece geç saatlere kadar devam etti.