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Suudi Arabistan, İran’La Diyalog İçin Şartlarını Sundu
02 Ekim 2019 Çarşamba Saat 09:21

Suudi Arabistan, İran’La Diyalog İçin Şartlarını Sundu

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, İran’la diyalog için ülkesinin şartlarını açıkladı. Adil el-Cubeyr, İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii’nin “Suudi Arabistan, tavırlarında samimiyetle de

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, İran’la diyalog için ülkesinin şartlarını açıkladı.

Adil el-Cubeyr, İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii’nin “Suudi Arabistan, tavırlarında samimiyetle değişiklik yaparsa görüşme talebini memnuniyetle karşılarız.” şeklindeki açıklamaları üzerine, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Suudi Arabistan’ın, “İran’la görüşme isteğini bildiren bir mektup göndermediğini” vurgulayan Cubeyr, ülkesinin diyalogla ilgili şartlarını, attığı tweetlerle şöyle ifade etti:

“Teröre destek vermeyi, kaos, yıkım politikalarına ve Arap ülkelerinin içişlerine müdahaleyi durdurun. Kitle imha silahları ve balistik füze programlarının geliştirilmesini durdurun. Normal bir devlet gibi davranın, terörü destekleyen isyancı bir devlet gibi değil. Suudi Arabistan İran’la Yemen hakkında konuşmamıştır, konuşmayacaktır da. Yemen, tüm kesimleriyle Yemenlilerin işidir. Yemen krizinin sebebi, İran’ın rolüdür. İran’da bu rejimin Yemen’de istediği en son şey barış ve sükunettir.”

İran yönetiminden Cubeyr’in açıklamalarına yönelik henüz bir yorum yapılmadı.

Daha önce Al Jazeera televizyonuna konuşan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, “Biz, Bin Selman’ın Tahran’la ihtilafları diyalog yoluyla çözme isteğini içeren açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. İran’ın kapıları açıktır.” ifadelerini kullanmıştı.

İran Hükümet Sözcüsü Rebii, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki ülke liderlerinden birinin Suudi Arabistan’ın Tahran yönetimiyle görüşme talebine yönelik mesajıyla ilgili, Suudi Arabistan’ın tavırlarında samimiyetle değişiklik yapması durumunda görüşme talebini memnuniyetle karşılayacaklarını söylemişti.

Öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, İran’la sorunların çözümünde siyasi ve barışçıl yolların, askeri yoldan daha iyi olduğunu belirtmişti.

Basına yansıyan bilgiler ışığında, Irak’ın İran ve Suudi Arabistan arasında ara buluculuk için çaba sarf ettiği biliniyor.

Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin, bölgede gerginliğin giderilmesi konusunda olumlu rol oynadığını kaydetmişti.

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Suudi Arabistan, İran’La Diyalog İçin Şartlarını Sundu Haberi

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