24 Yaşındaki Genç, Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti

Bugün saat 17.05 sıralarında Gemikonağı nda bir üniversiteye ait halı saha içerisinde Bakoh DIRBOGA (E-24) aniden rahatsızlanması sonucu kaldırılmış olduğu Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayar