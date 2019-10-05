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24 Yaşındaki Genç, Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti
02 Ekim 2019 Çarşamba Saat 09:21

24 Yaşındaki Genç, Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti

Bugün saat 17.05 sıralarında Gemikonağı nda bir üniversiteye ait halı saha içerisinde Bakoh DIRBOGA (E-24) aniden rahatsızlanması sonucu kaldırılmış olduğu Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayar

Bugün saat 17.05 sıralarında Gemikonağı nda bir üniversiteye ait halı saha içerisinde Bakoh DIRBOGA aniden rahatsızlanması sonucu kaldırılmış olduğu Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

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24 Yaşındaki Genç, Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti
Bugün saat 17.05 sıralarında Gemikonağı nda bir üniversiteye ait halı saha içerisinde Bakoh DIRBOGA (E-24) aniden rahatsızlanması sonucu kaldırılmış olduğu Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayar...
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