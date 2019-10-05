- Futbol Oynarken Yaşamını Yitiren Gencin Ölüm Nedeni Belli Oldu
- Kuzey Kore’Den Füze Denemesi
- Maliye Bakanlığı: Cari Ve Muhtelif Ödemelerin Rutin Seyrinde Devam Ediyor
- Irak’Taki Gösteriler İçin İnceleme Başlatıldı
- 100 Hemşirenin Nakillerinin Yapılması Talep Edildi
- Bm: 2019’Da Akdeniz’De Binden Fazla Sığınmacı Öldü
- Çavuşoğlu: Uluslararası Toplumdan Açıkça Söylenmese De Ortak Komite Önerisine Büyük İlgi Ve Destek Var
- Suudi Arabistan, İran’La Diyalog İçin Şartlarını Sundu
- Sıcak Ve Nemli Hava Devam Edecek
- Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı
- 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Başlıyor
- Akıncı: New York’Tan Beklenen Çıktı
- “Daddralli Akdeniz” Etkinliğine Hatay’Dan Denize Açıldı
- Bakanlar Kurulu Toplandı
- Bozulan Beyaz Eşyalar İçin Yeni Dönem Başlıyor
- 24 Yaşındaki Genç, Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti
- Bakan Sucuoğlu, Türkiye Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’I Kabul Etti
- Dikkat! Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Olacak
- Ruhani İle Putin Nükleer Anlaşmayı Görüştü
- Akıncı Kktc’Ye Döndü
- Akıncı Bugün Kktc’Ye Dönüyor
- Denktaş: Meclis’Teki Muhalefet Partileriyle Ortak Hareketi Görüşeceğiz
- Tmt Mücahitler Derneği’Nden Vakıflar İdaresi’Ne Destek Geldi
- Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Turizm Günü’Nde Mesaj Yayınladı
- 8. Kalkanlı Çakıstez Festivali Başladı
- Özersay: Uluslararası Toplum Kozunu Kullanmazsa Rum Tarafı Hiçbirşey Paylaşmayacaktır
- Gemicioğlu Yarın Uğurlanacak
- Rusya’Dan Su-35 Açıklaması: Türkiye İle Görüşüyoruz
- Kuzey Kıbrıs Gitar Festivali Konseri Yapıldı
- Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 Yaralı Ve Bazı Binalarda Hafif Hasarlar Var
- Guterres, Anastasiadis İle Görüştü
- Özbek Ve Kazak Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Ydü’De Açıldı
- Kazakistanlı Sanatçıların Resim Sergisi Açıldı
- 22. Türksoy Opera Günleri 25 Eylül Çarşamba Akşamı Bellapais Manastırı’Nda
- Kktc, Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin Kurucu Üyesi Oldu
- Ltb’Den ‘Sokrates İle Gardiyanın Demokrasi,monarşi Ve Özgürlük Tartışması’
- Bozulan Beyaz Eşyalar İçin Yeni Dönem Başlıyor
- Bm: 2019’Da Akdeniz’De Binden Fazla Sığınmacı Öldü
- Çavuşoğlu: Uluslararası Toplumdan Açıkça Söylenmese De Ortak Komite Önerisine Büyük İlgi Ve Destek Var
- “Daddralli Akdeniz” Etkinliğine Hatay’Dan Denize Açıldı
- Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı
- Sıcak Ve Nemli Hava Devam Edecek
- Akıncı Kktc’Ye Döndü
- Bakanlar Kurulu Toplandı
- Futbol Oynarken Yaşamını Yitiren Gencin Ölüm Nedeni Belli Oldu
- Bakan Sucuoğlu, Türkiye Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’I Kabul Etti
- Akıncı: New York’Tan Beklenen Çıktı
- Maliye Bakanlığı: Cari Ve Muhtelif Ödemelerin Rutin Seyrinde Devam Ediyor
- 100 Hemşirenin Nakillerinin Yapılması Talep Edildi
- 24 Yaşındaki Genç, Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti
- Ruhani İle Putin Nükleer Anlaşmayı Görüştü
- Kuzey Kore’Den Füze Denemesi
- Suudi Arabistan, İran’La Diyalog İçin Şartlarını Sundu
- Irak’Taki Gösteriler İçin İnceleme Başlatıldı
- Dikkat! Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Olacak
- 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Başlıyor
Bakan Sucuoğlu, Türkiye Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’I Kabul Etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Türkiye Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul etti.
Kabulde Arslan’a , Hak-İş ‘in KKTC üyesi olan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da eşlik etti.
Temmuz ayında KKTC’de düzenledikleri kongreye katkı koyan sendikalara teşekkür ziyaretinde bulunduklarını belirten Arslan, çalışma yaşamından sorumlu bakan olarak Sucuoğlu’na da görevinde başarılar dilemek istediklerini kaydetti.
Hak-İş ile Kamu-Sen arasındaki ilişkilerin her geçen gün pekiştiğine dikkat çeken Arslan, KKTC ile TC arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda da ortak hareket ettiklerini söyledi.
Konuşmasında “KKTC’nin geleceği bizimle aynıdır, Türkiye’ deki Türklerin geleceği ile ortaktır. İki devletiz ama tek milletiz. KKTC’ye özel önem veriyoruz. KKTC’nin her sorunu bizim de meselemizdir.” ifadelerini kullanan Arslan, Hak-İş olarak tüm uluslararası alanlarda KKTC için yapılması gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.
İşçi sendikacılığının ülke demokrasisinin olmazsa olmazı olduğuna dikkat çeken Arslan, özel sektörde sendikalaşmasının güçlendirilmesi için katkı koymaya hazır olduklarını belirterek çalışma hayatında gerginlik yaratmak yerine, sosyal diyalog ve uzlaşı yöntemiyle sorunları çözülmesi gerektiğini önemle vurguladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da , çalışma hayatında Bakanlık olarak sendikalarla uyum içinde çalışmaya öncelik verdiklerini ifade ederek önemli olanın iyi niyet ve uzlaşı olduğunu söyledi.
Türkiye’nin KKTC için olmazsa olmaz olduğunu kaydeden Sucuoğlu, dış politikada da bu birlikteliğin devam ettiğini, Türkiyesiz bir adımın atılmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.
Göreve geldiği tarihten itibaren Bakanlığın yapmayı planladığı açılımlar konusunda da bilgi veren Sucuoğlu, Türkiye’den gelen işçi akımında ciddi bir yavaşlamanın olduğunu ve 3.dünya ülkelerinden gelen işçi sayısında ise son 8 yılda 6 kat artış yaşandığını kaydetti.
Türkiye’den nitelikli işgücü getirmede sıkıntı yaşadıklarını belirten Sucuoğlu, Bakanlık ile İŞKUR arasında protokol imzalanması suretiyle, İŞKUR üzerinden ülkeye nitelikli eleman getirileceğini söyledi.
Sağlık alanında Genel sağlık sigortası ile ilgili son dönemece girildiğini de belirten Sucuoğlu, 2020 yılında bu yönde hazırlanan yasaya son rötuşlar yapılarak önemli bir reformun yapılacağının altını çizdi.
KKTC’de özel sektörde çalışanların sendikalaşmak için yasal bir engeli olmadığına ve sendika kurabileceğine değinen Bakan Sucuoğlu, ülkenin içinden geçtiği ekonomik ve siyasi koşullar dikkate alındığında, Bakanlığın öncelik verdiği çalışmalar arasında: Genel Sağlık Sigortası, İş Yasası, Engelliler ile ilgili yasal çalışmalar ve İnşaatlarda İş Sağlığı ile Güvenliği’ne Avrupa Birliği standartlarını getirmeyi öngören tüzüklerin hayata geçirilmesi ile ilgili yasal çalışmaların olduğunu söyledi.
Kayıt dışılık oranının %20.44’e çıktığını ve bunun %85’inin üçüncü ülkelerden gelen işçiler olduğunu önemle vurgulayan Sucuoğlu, af çalışmasını tamamladıklarını ve affın Bakanlar Kurulu gündemine getirilerek Meclis’e gönderileceğini belirtti.
Bakanlık olarak, 2000 ile 2019 yılları arasında farklı nedenlerden dolayı sigorta borçlarını ödeyemedikleri için cezaya düşen küçük işletmelerin önünü açmak amacıyla sigorta affı getirmeyi planladıklarını açıklayan Bakan Sucuoğlu, hem işçi hem de işveren dengesini sağlayacak, her iki tarafının da sıkıntılarını çözecek açılımlar yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
- 24 Yaşındaki Genç, Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti
- 100 Hemşirenin Nakillerinin Yapılması Talep Edildi
- Maliye Bakanlığı: Cari Ve Muhtelif Ödemelerin Rutin Seyrinde Devam Ediyor
- Tmt Mücahitler Derneği’Nden Vakıflar İdaresi’Ne Destek Geldi
- Özbek Ve Kazak Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Ydü’De Açıldı
- Akıncı New York’ta
- “kıbrıs Sorunu Sıradan Bir Kağıt Egzersine Dönüşüyor, Bu Yaklaşım Doğru Değil”...
- Özersay, Dicarlo İle Görüştü
- » 71. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu
- » “kıbrıs Sorunu Sıradan Bir Kağıt Egzersine Dönüşüyor, Bu Yaklaşım Doğru Değil”
- » Özbek Ve Kazak Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Ydü’De Açıldı
- » Gemicioğlu Yarın Uğurlanacak
- » Nefes’E Nefes Oldular
- » Kuzey Kore’Den Füze Denemesi
- » Futbol Oynarken Yaşamını Yitiren Gencin Ölüm Nedeni Belli Oldu
- » İran, İngiltere’Ye Ait Petrol Tankerini Yakında Bırakacak
- » Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 Yaralı Ve Bazı Binalarda Hafif Hasarlar Var
- » Maliye Bakanlığı: Cari Ve Muhtelif Ödemelerin Rutin Seyrinde Devam Ediyor
- » Ydü’De İki Sergi Açılıyor
- » Kuzey Kıbrıs Gitar Festivali Konseri Yapıldı
- » Irak’Taki Gösteriler İçin İnceleme Başlatıldı
- » 100 Hemşirenin Nakillerinin Yapılması Talep Edildi
- » Denktaş: Meclis’Teki Muhalefet Partileriyle Ortak Hareketi Görüşeceğiz
- » Özersay, Dicarlo İle Görüştü
- » Rusya’Dan Su-35 Açıklaması: Türkiye İle Görüşüyoruz
- » Bm: 2019’Da Akdeniz’De Binden Fazla Sığınmacı Öldü
- » Çavuşoğlu: Uluslararası Toplumdan Açıkça Söylenmese De Ortak Komite Önerisine Büyük İlgi Ve Destek Var
- » Guterres, Anastasiadis İle Görüştü
- » Akbaş, Tennis Europe’Ta Oynayacak
- » Suudi Arabistan, İran’La Diyalog İçin Şartlarını Sundu
- » Tmt Mücahitler Derneği’Nden Vakıflar İdaresi’Ne Destek Geldi
- » Aydınköy’De Şampiyonlar Belirlendi
- » Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Turizm Günü’Nde Mesaj Yayınladı
- » Guterres:doğa Kızgın Ve İntikamını Alıyor
- » 22. Türksoy Opera Günleri 25 Eylül Çarşamba Akşamı Bellapais Manastırı’Nda
- » Sıcak Ve Nemli Hava Devam Edecek
- » Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd’Nde
- » 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Başlıyor
- » Arap Ali Destanı Prömiyer Yaptı
- » Pedallar Zamana Karşı Döndü
- » Tatar Kişmir’İ Kabul Etti
- » Kazakistanlı Sanatçıların Resim Sergisi Açıldı
- » Özersay: Uluslararası Toplum Kozunu Kullanmazsa Rum Tarafı Hiçbirşey Paylaşmayacaktır
- » Emine Keremoğlu, Ülkemizi Filipinler’De Temsil Edecek
- » Futbol Oynarken Yaşamını Yitiren Gencin Ölüm Nedeni Belli Oldu
- » Kuzey Kore’Den Füze Denemesi
- » Maliye Bakanlığı: Cari Ve Muhtelif Ödemelerin Rutin Seyrinde Devam Ediyor
- » Irak’Taki Gösteriler İçin İnceleme Başlatıldı
- » 100 Hemşirenin Nakillerinin Yapılması Talep Edildi
- » Bm: 2019’Da Akdeniz’De Binden Fazla Sığınmacı Öldü
- » Çavuşoğlu: Uluslararası Toplumdan Açıkça Söylenmese De Ortak Komite Önerisine Büyük İlgi Ve Destek Var
- » Suudi Arabistan, İran’La Diyalog İçin Şartlarını Sundu
- » Sıcak Ve Nemli Hava Devam Edecek
- » Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı
- » 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Başlıyor
- » Akıncı: New York’Tan Beklenen Çıktı
- » “Daddralli Akdeniz” Etkinliğine Hatay’Dan Denize Açıldı
- » Bakanlar Kurulu Toplandı
- » Bozulan Beyaz Eşyalar İçin Yeni Dönem Başlıyor
- » 24 Yaşındaki Genç, Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti
- » Bakan Sucuoğlu, Türkiye Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’I Kabul Etti
- » Dikkat! Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Olacak
- » Ruhani İle Putin Nükleer Anlaşmayı Görüştü
- » Akıncı Kktc’Ye Döndü
- » Akıncı Bugün Kktc’Ye Dönüyor
- » Denktaş: Meclis’Teki Muhalefet Partileriyle Ortak Hareketi Görüşeceğiz
- » Tmt Mücahitler Derneği’Nden Vakıflar İdaresi’Ne Destek Geldi
- » Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Turizm Günü’Nde Mesaj Yayınladı
- » 8. Kalkanlı Çakıstez Festivali Başladı
- » Özersay: Uluslararası Toplum Kozunu Kullanmazsa Rum Tarafı Hiçbirşey Paylaşmayacaktır
- » Gemicioğlu Yarın Uğurlanacak
- » Rusya’Dan Su-35 Açıklaması: Türkiye İle Görüşüyoruz
- » Kuzey Kıbrıs Gitar Festivali Konseri Yapıldı
- » Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 Yaralı Ve Bazı Binalarda Hafif Hasarlar Var
- » Guterres, Anastasiadis İle Görüştü
- » Özbek Ve Kazak Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Ydü’De Açıldı
- » Kazakistanlı Sanatçıların Resim Sergisi Açıldı
- » 22. Türksoy Opera Günleri 25 Eylül Çarşamba Akşamı Bellapais Manastırı’Nda
- » Kktc, Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin Kurucu Üyesi Oldu
- » Ltb’Den ‘Sokrates İle Gardiyanın Demokrasi,monarşi Ve Özgürlük Tartışması’
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans