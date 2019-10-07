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02 Ekim 2019 Çarşamba Saat 16:16
Futbol Oynarken Yaşamını Yitiren Gencin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Dırboga’nın ölüm nedeni bugün yapılan otopsi sonucunda belli oldu. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün Gemikonağı’nda bulunan halı saha içerisinde futbol oynarken rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bakoh DIR
Dırboga’nın ölüm nedeni bugün yapılan otopsi sonucunda belli oldu.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün Gemikonağı’nda bulunan halı saha içerisinde futbol oynarken rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bakoh DIRBOGA ’nın bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisi sonucu ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.
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