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02 Ekim 2019 Çarşamba Saat 16:16
Bakanlar Kurulu Toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı. Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 14.50’de başladı. (BRT/TAK)
Bakanlar Kurulu toplandı.
Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 14.50’de başladı.
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