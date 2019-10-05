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Çavuşoğlu: Uluslararası Toplumdan Açıkça Söylenmese De Ortak Komite Önerisine Büyük İlgi Ve Destek Var
02 Ekim 2019 Çarşamba Saat 16:16

Çavuşoğlu: Uluslararası Toplumdan Açıkça Söylenmese De Ortak Komite Önerisine Büyük İlgi Ve Destek Var

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası toplumdan açıkça söylenmese de KKTC’nin hidrokarbonlar konusundaki ortak komite önerisine büyük ilgi ve destek geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Çünkü bir çözüm önerisi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası toplumdan açıkça söylenmese de KKTC’nin hidrokarbonlar konusundaki ortak komite önerisine büyük ilgi ve destek geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Çünkü bir çözüm önerisi bu. Bunun yapılması gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin kendi kıta sahanlığını içindeki faaliyetlerini hiç kimseyle tartışmayacağını ve bunun bir egemenlik meselesi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, laf olsun diye bir müzakereye başlamanın bir anlamı olmadığını, sonuç odaklı bir müzakerenin olması gerektiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York’ta bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk basın mensuplarıyla buluşmasında Kıbrıs konusuna da değindi.

Çavuşoğlu, “Şu an Kıbrıs ile ilgili iki mesele var. Bir tanesi hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesi. Oraya gemilerimizi göndererek dengeleri değiştirdik. Bugüne kadar Rum kesiminin ve Yunanistan’a ve Avrupa Birliği de dahil uluslararası topluma, garantör ülke İngiltere dahil Rum kesiminin tek taraflı faaliyetlerini durdurması gerektiğini ve Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına aldıktan sonra bu faaliyetlere devam edebileceklerini söyledik ama bugüne kadar nasihatlerimizi dinleyen olmadı. Belki de bizi ciddiye alan olmadı ama gemilerimizi gönderdikten sonra işin ciddiyetini anladılar.”dedi.

Çavuşoğlu, bölgedeki zenginliklerin hakça paylaşılması gerektiğini belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir komisyon kurma teklifini de biz destekliyoruz. Esasen açıkça söylemeseler de uluslararası toplumdan çok büyük bir ilgi ve destek geldi. Çünkü bir çözüm önerisi bu. Bunun yapılması gerekiyor.” dedi.

Türkiye’nin kendi kıta sahanlığını içindeki faaliyetlerini hiç kimseyle tartışmayacağını ve bunun bir egemenlik meselesi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, laf olsun diye bir müzakereye başlamanın bir anlamı olmadığını, sonuç odaklı bir müzakerenin olması gerektiğini kaydetti.

Önce neyin müzakere edileceğinin belirlenmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, temel meselenin siyasi eşitlik olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, “Şu anda 5+1 teklifimizi yaptık garantör ülkeler Ada’da iki taraf ve BM’nin katıldığı bir toplantıda neyi müzakere edeceğimizi konuşacağız gayriresmi, sonra karara bağlayacağız sonra referans belgesini oluşturacağız” dedi.

BRT/INT

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