- DÃ¶rtyolâ€™Da Ahmet Ogan DÃ¶nemi
- BelÃ§ikaâ€™Da Polis Åžiddeti Protestosu
- Åžahlan Spora Destek
- Pilli: Meme Kanseri Erken TeÅŸhisle YÃ¼zde YÃ¼z Tedavi Edilebilir
- Netanyahu Koalisyon HÃ¼kÃ¼metini KuramadÄ±
- SucuoÄŸlu:sigortalÄ±larÄ±n Ä°nternet Ãœzerinden Ä°laÃ§ Listelerine UlaÅŸmasÄ±nÄ± SaÄŸlayacaÄŸÄ±z
- Pilli:hastalara Empati Yaparak Davranmak Temel Prensibimiz OlmalÄ±
- Antalyaâ€™Da EÄŸitim UÃ§aÄŸÄ± DÃ¼ÅŸtÃ¼!
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- SaÄŸlÄ±k Bakan Pilli, Ä°ÅŸad Heyeti Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Tabipler BirliÄŸiâ€™Nin DÃ¼nya GÄ±da GÃ¼nÃ¼ MesajÄ±
- Putin Ve Macron Telefonda Suriyeâ€™Yi GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Ä°nÅŸaat MÃ¼teahhitleri BirliÄŸi: Ä°nÅŸaat DosyalarÄ±nda ArtÄ±ÅŸ YaÅŸandÄ±
- Imfâ€™Ye Yeni BaÅŸkan
- Trump: Pkk/ypg Suriyeâ€™Deki Belli Yerlerden Ã‡ekiliyor
- 30 Kursiyere TÃ¶renle SertifikalarÄ± Verildi
- Obezite Ve Diyabet Paneli GerÃ§ekleÅŸtiriliyor
- U18 Hentbol Ä°le GururlandÄ±k
- GÃ¼reÅŸÃ§iler Ã–zbilgehanâ€™I Ziyaret Etti
- Pkk/ypg’nin Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± DÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
- Akar: Taciz Ve SaldÄ±rÄ±lara KarÅŸÄ± MeÅŸru MÃ¼dafaa HakkÄ±mÄ±z Daima GeÃ§erli
- Pkk/ypgâ€™Li TerÃ¶ristler, Son 36 Saatte 14 Taciz SaldÄ±rÄ±sÄ±nda Bulundu
- Akar: TÃ¼rkiye, GarantÃ¶r Ãœlke Olarak Kktcâ€™Nin De HaklarÄ±nÄ± KoruyacaktÄ±r
- Ctpâ€™De GÃ¶rev DaÄŸÄ±lÄ±mÄ±
- Kamu BorÃ§larÄ± Ã–denmeye BaÅŸlanÄ±yor
- North Cyprus Open TurnuvasÄ± TamamlandÄ±..!
- Ypg/pkkâ€™Ya Verilen SÃ¼re BugÃ¼n Doluyor!
- Tc CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pence Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Ã‡eler:farklÄ± GÃ¶rÃ¼ÅŸler Olacak Ama Ã–tekileÅŸtirmeyi Kabul Edemeyiz
- SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°le Ä°ntergaz Ä°ÅŸ BirliÄŸinde,â€˜Meme Kanseriâ€™ FarkÄ±ndalÄ±k EtkinliÄŸi DÃ¼zenlendi
- PlÃ¼merâ€™Ä°n En HÄ±zlÄ±sÄ± Eren-Demir Ä°kilisi
- Ab Brexit AnlaÅŸmasÄ±nÄ± Onaylamaya HazÄ±rlanÄ±yor
- KÄ±ckboksÃ§ulardan BaÅŸarÄ±lÄ± SonuÃ§lar
- Kktcâ€™Yi, Esin TerzioÄŸlu Temsil Edecek
- LÃ¼bnanâ€™Da Vergi ProtestolarÄ± SÃ¼rÃ¼yor
- Harekatta Etkisiz Hale Getirilen TerÃ¶rist SayÄ±sÄ± 611 Oldu
- Kktcâ€™Yi, Esin TerzioÄŸlu Temsil Edecek
- Obezite Ve Diyabet Paneli GerÃ§ekleÅŸtiriliyor
- Tabipler BirliÄŸiâ€™Nin DÃ¼nya GÄ±da GÃ¼nÃ¼ MesajÄ±
- Pilli:hastalara Empati Yaparak Davranmak Temel Prensibimiz OlmalÄ±
- SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°le Ä°ntergaz Ä°ÅŸ BirliÄŸinde,â€˜Meme Kanseriâ€™ FarkÄ±ndalÄ±k EtkinliÄŸi DÃ¼zenlendi
- SaÄŸlÄ±k Bakan Pilli, Ä°ÅŸad Heyeti Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Pilli: Meme Kanseri Erken TeÅŸhisle YÃ¼zde YÃ¼z Tedavi Edilebilir
- 30 Kursiyere TÃ¶renle SertifikalarÄ± Verildi
- GÃ¼reÅŸÃ§iler Ã–zbilgehanâ€™I Ziyaret Etti
- KÄ±ckboksÃ§ulardan BaÅŸarÄ±lÄ± SonuÃ§lar
- North Cyprus Open TurnuvasÄ± TamamlandÄ±..!
- PlÃ¼merâ€™Ä°n En HÄ±zlÄ±sÄ± Eren-Demir Ä°kilisi
- Åžahlan Spora Destek
- DÃ¶rtyolâ€™Da Ahmet Ogan DÃ¶nemi
- U18 Hentbol Ä°le GururlandÄ±k
- Imfâ€™Ye Yeni BaÅŸkan
- Kamu BorÃ§larÄ± Ã–denmeye BaÅŸlanÄ±yor
- Ab Brexit AnlaÅŸmasÄ±nÄ± Onaylamaya HazÄ±rlanÄ±yor
- Antalyaâ€™Da EÄŸitim UÃ§aÄŸÄ± DÃ¼ÅŸtÃ¼!
- Harekatta Etkisiz Hale Getirilen TerÃ¶rist SayÄ±sÄ± 611 Oldu
Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
Ä°skele, GÃ¶rneÃ§ ve SerdarlÄ±â€™da elektrik kesintisi uygulanacakâ€¦.
Ä°skele Long Beach bÃ¶lgesinin elektrik enerjisi bugÃ¼n kesik olacak.
KÄ±b-Tek Ä°skele BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re orta gerilim elektrik ÅŸebekesinde yapÄ±lacak proje Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndean kaynaklanacak olan kesinti 09.00- 15.30 saatleri arasÄ±nda olacak.
Orta gerilim elektrik ÅŸebekesinde yapÄ±lacak proje Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle bugÃ¼n 09.00 ile Ã¶ÄŸlen 12.00 saatleri arasÄ±nda; GÃ¶rneÃ§ ve SerdarlÄ± bÃ¶lgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.
KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Elektrik Kurumuâ€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, elektrik enerjisi, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n seyrine gÃ¶re belirtilen saatten erken veya geÃ§ verilebileceÄŸinden ÅŸebekede her an elektrik enerjisi varmÄ±ÅŸ gibi davranÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi ifade edildi.
- Akar: TÃ¼rkiye, GarantÃ¶r Ãœlke Olarak Kktcâ€™Nin De HaklarÄ±nÄ± KoruyacaktÄ±r
- SucuoÄŸlu:sigortalÄ±larÄ±n Ä°nternet Ãœzerinden Ä°laÃ§ Listelerine UlaÅŸmasÄ±nÄ± SaÄŸlayacaÄŸÄ±z
- Ã‡eler:farklÄ± GÃ¶rÃ¼ÅŸler Olacak Ama Ã–tekileÅŸtirmeyi Kabul Edemeyiz
- Ctpâ€™De GÃ¶rev DaÄŸÄ±lÄ±mÄ±
- Ä°nÅŸaat MÃ¼teahhitleri BirliÄŸi: Ä°nÅŸaat DosyalarÄ±nda ArtÄ±ÅŸ YaÅŸandÄ±
- 24 YaÅŸÄ±ndaki GenÃ§, RahatsÄ±zlanarak HayatÄ±nÄ± Kaybetti
- 100 HemÅŸirenin Nakillerinin YapÄ±lmasÄ± Talep Edildi
- Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±: Cari Ve Muhtelif Ã–demelerin Rutin Seyrinde Devam Ediyor
- Â» DÃ¶rtyolâ€™Da Ahmet Ogan DÃ¶nemi
- Â» BelÃ§ikaâ€™Da Polis Åžiddeti Protestosu
- Â» Åžahlan Spora Destek
- Â» Pilli: Meme Kanseri Erken TeÅŸhisle YÃ¼zde YÃ¼z Tedavi Edilebilir
- Â» Netanyahu Koalisyon HÃ¼kÃ¼metini KuramadÄ±
- Â» SucuoÄŸlu:sigortalÄ±larÄ±n Ä°nternet Ãœzerinden Ä°laÃ§ Listelerine UlaÅŸmasÄ±nÄ± SaÄŸlayacaÄŸÄ±z
- Â» SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°le Ä°ntergaz Ä°ÅŸ BirliÄŸinde,â€˜Meme Kanseriâ€™ FarkÄ±ndalÄ±k EtkinliÄŸi DÃ¼zenlendi
- Â» Pilli:hastalara Empati Yaparak Davranmak Temel Prensibimiz OlmalÄ±
- Â» Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Â» Tabipler BirliÄŸiâ€™Nin DÃ¼nya GÄ±da GÃ¼nÃ¼ MesajÄ±
- Â» Harekatta Etkisiz Hale Getirilen TerÃ¶rist SayÄ±sÄ± 611 Oldu
- Â» SaÄŸlÄ±k Bakan Pilli, Ä°ÅŸad Heyeti Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Â» Ab Brexit AnlaÅŸmasÄ±nÄ± Onaylamaya HazÄ±rlanÄ±yor
- Â» Pkk/ypg’nin Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± DÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
- Â» Akar: TÃ¼rkiye, GarantÃ¶r Ãœlke Olarak Kktcâ€™Nin De HaklarÄ±nÄ± KoruyacaktÄ±r
- Â» PlÃ¼merâ€™Ä°n En HÄ±zlÄ±sÄ± Eren-Demir Ä°kilisi
- Â» GÃ¼reÅŸÃ§iler Ã–zbilgehanâ€™I Ziyaret Etti
- Â» Tc CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pence Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Â» North Cyprus Open TurnuvasÄ± TamamlandÄ±..!
- Â» Imfâ€™Ye Yeni BaÅŸkan
- Â» Akar: Taciz Ve SaldÄ±rÄ±lara KarÅŸÄ± MeÅŸru MÃ¼dafaa HakkÄ±mÄ±z Daima GeÃ§erli
- Â» Antalyaâ€™Da EÄŸitim UÃ§aÄŸÄ± DÃ¼ÅŸtÃ¼!
- Â» Ctpâ€™De GÃ¶rev DaÄŸÄ±lÄ±mÄ±
- Â» Ä°nÅŸaat MÃ¼teahhitleri BirliÄŸi: Ä°nÅŸaat DosyalarÄ±nda ArtÄ±ÅŸ YaÅŸandÄ±
- Â» Ypg/pkkâ€™Ya Verilen SÃ¼re BugÃ¼n Doluyor!
- Â» 30 Kursiyere TÃ¶renle SertifikalarÄ± Verildi
- Â» Kamu BorÃ§larÄ± Ã–denmeye BaÅŸlanÄ±yor
- Â» Trump: Pkk/ypg Suriyeâ€™Deki Belli Yerlerden Ã‡ekiliyor
- Â» BaÅŸbakan Tatar, 6. Anamur TarÄ±m Ve GÄ±da FuarÄ±â€™NÄ±n AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± Yapacak
- Â» U18 Hentbol Ä°le GururlandÄ±k
- Â» KÄ±ckboksÃ§ulardan BaÅŸarÄ±lÄ± SonuÃ§lar
- Â» Kktcâ€™Yi, Esin TerzioÄŸlu Temsil Edecek
- Â» Putin Ve Macron Telefonda Suriyeâ€™Yi GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Â» Pkk/ypgâ€™Li TerÃ¶ristler, Son 36 Saatte 14 Taciz SaldÄ±rÄ±sÄ±nda Bulundu
- Â» Obezite Ve Diyabet Paneli GerÃ§ekleÅŸtiriliyor
- Â» LÃ¼bnanâ€™Da Vergi ProtestolarÄ± SÃ¼rÃ¼yor
- Â» DÃ¶rtyolâ€™Da Ahmet Ogan DÃ¶nemi
- Â» BelÃ§ikaâ€™Da Polis Åžiddeti Protestosu
- Â» Åžahlan Spora Destek
- Â» Pilli: Meme Kanseri Erken TeÅŸhisle YÃ¼zde YÃ¼z Tedavi Edilebilir
- Â» Netanyahu Koalisyon HÃ¼kÃ¼metini KuramadÄ±
- Â» SucuoÄŸlu:sigortalÄ±larÄ±n Ä°nternet Ãœzerinden Ä°laÃ§ Listelerine UlaÅŸmasÄ±nÄ± SaÄŸlayacaÄŸÄ±z
- Â» Pilli:hastalara Empati Yaparak Davranmak Temel Prensibimiz OlmalÄ±
- Â» Antalyaâ€™Da EÄŸitim UÃ§aÄŸÄ± DÃ¼ÅŸtÃ¼!
- Â» Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Â» SaÄŸlÄ±k Bakan Pilli, Ä°ÅŸad Heyeti Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Â» Tabipler BirliÄŸiâ€™Nin DÃ¼nya GÄ±da GÃ¼nÃ¼ MesajÄ±
- Â» Putin Ve Macron Telefonda Suriyeâ€™Yi GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Â» Ä°nÅŸaat MÃ¼teahhitleri BirliÄŸi: Ä°nÅŸaat DosyalarÄ±nda ArtÄ±ÅŸ YaÅŸandÄ±
- Â» Imfâ€™Ye Yeni BaÅŸkan
- Â» Trump: Pkk/ypg Suriyeâ€™Deki Belli Yerlerden Ã‡ekiliyor
- Â» 30 Kursiyere TÃ¶renle SertifikalarÄ± Verildi
- Â» Obezite Ve Diyabet Paneli GerÃ§ekleÅŸtiriliyor
- Â» U18 Hentbol Ä°le GururlandÄ±k
- Â» GÃ¼reÅŸÃ§iler Ã–zbilgehanâ€™I Ziyaret Etti
- Â» Pkk/ypg’nin Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± DÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
- Â» Akar: Taciz Ve SaldÄ±rÄ±lara KarÅŸÄ± MeÅŸru MÃ¼dafaa HakkÄ±mÄ±z Daima GeÃ§erli
- Â» Pkk/ypgâ€™Li TerÃ¶ristler, Son 36 Saatte 14 Taciz SaldÄ±rÄ±sÄ±nda Bulundu
- Â» Akar: TÃ¼rkiye, GarantÃ¶r Ãœlke Olarak Kktcâ€™Nin De HaklarÄ±nÄ± KoruyacaktÄ±r
- Â» Ctpâ€™De GÃ¶rev DaÄŸÄ±lÄ±mÄ±
- Â» Kamu BorÃ§larÄ± Ã–denmeye BaÅŸlanÄ±yor
- Â» North Cyprus Open TurnuvasÄ± TamamlandÄ±..!
- Â» Ypg/pkkâ€™Ya Verilen SÃ¼re BugÃ¼n Doluyor!
- Â» Tc CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pence Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Â» Ã‡eler:farklÄ± GÃ¶rÃ¼ÅŸler Olacak Ama Ã–tekileÅŸtirmeyi Kabul Edemeyiz
- Â» SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°le Ä°ntergaz Ä°ÅŸ BirliÄŸinde,â€˜Meme Kanseriâ€™ FarkÄ±ndalÄ±k EtkinliÄŸi DÃ¼zenlendi
- Â» PlÃ¼merâ€™Ä°n En HÄ±zlÄ±sÄ± Eren-Demir Ä°kilisi
- Â» Ab Brexit AnlaÅŸmasÄ±nÄ± Onaylamaya HazÄ±rlanÄ±yor
- Â» KÄ±ckboksÃ§ulardan BaÅŸarÄ±lÄ± SonuÃ§lar
- Â» Kktcâ€™Yi, Esin TerzioÄŸlu Temsil Edecek
- Â» LÃ¼bnanâ€™Da Vergi ProtestolarÄ± SÃ¼rÃ¼yor
- Â» Harekatta Etkisiz Hale Getirilen TerÃ¶rist SayÄ±sÄ± 611 Oldu
Mail : | YazÄ±lÄ±m: DoÄŸru Ajans