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Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
22 Ekim 2019 SalÄ± Saat 09:58

Dikkat Elektrik Kesintisi Var!

Ä°skele, GÃ¶rneÃ§ ve SerdarlÄ±â€™da elektrik kesintisi uygulanacak…. Ä°skele Long Beach bÃ¶lgesinin elektrik enerjisi bugÃ¼n kesik olacak. KÄ±b-Tek Ä°skele BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re orta gerilim elektrik

Ä°skele, GÃ¶rneÃ§ ve SerdarlÄ±â€™da elektrik kesintisi uygulanacakâ€¦.

Ä°skele Long Beach bÃ¶lgesinin elektrik enerjisi bugÃ¼n kesik olacak.

KÄ±b-Tek Ä°skele BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re orta gerilim elektrik ÅŸebekesinde yapÄ±lacak proje Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndean kaynaklanacak olan kesinti 09.00- 15.30 saatleri arasÄ±nda olacak.

Orta gerilim elektrik ÅŸebekesinde yapÄ±lacak proje Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle bugÃ¼n 09.00 ile Ã¶ÄŸlen 12.00 saatleri arasÄ±nda; GÃ¶rneÃ§ ve SerdarlÄ± bÃ¶lgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Elektrik Kurumuâ€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, elektrik enerjisi, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n seyrine gÃ¶re belirtilen saatten erken veya geÃ§ verilebileceÄŸinden ÅŸebekede her an elektrik enerjisi varmÄ±ÅŸ gibi davranÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi ifade edildi.

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