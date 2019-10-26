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Faturasız Hatlara Sözleşme Zorunluluğu Getirildi
24 Ekim 2019 Perşembe Saat 15:11

Faturasız Hatlara Sözleşme Zorunluluğu Getirildi

Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasası gereği faturasız hat kullanıcılarının en geç 7 Kasım tarihine kadar kimlik veya pasaport belgelerinin bir sureti ile birlikte hizmet aldıkları haberleşme sağlayıcıya başvurarak abonelik sözleş

Elektronik Haberleşme Yasası gereği faturasız hat kullanıcılarının en geç 7 Kasım tarihine kadar kimlik veya pasaport belgelerinin bir sureti ile birlikte hizmet aldıkları haberleşme sağlayıcıya başvurarak abonelik sözleşmesi imzalamaları gerektiği duyuruldu.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, konu düzenlemenin sadece faturasız mobil hat kullanıcılarını değil, ev veya işyerinde kullanılan internet aboneliği dahil, sektörde faturasız yapılan tüm abonelikleri kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, bundan böyle faturalı veya faturasız olduğuna bakılmaksızın tüm abonelikler için sözleşme yapma zorunluluğu bulunduğu, eski abonelikler için de ayrıca kimlik veya pasaport belgesi alınmak sureti ile abonelik sözleşmesi yapılmasının zorunlu kılındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca yasa uyarınca sözleşmesi bulunmayan faturasız hat kullanıcıların hatlarının haberleşme sağlayıcıları tarafından 07 Kasım tarihi itibarı ile kapatılacağından tüketicilerin belirtilen tarihe kadar haberleşme sağlayıcısına ulaşarak sözleşme yapılması hususunda bilinçli olması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere değişiklik öncesinde faturasız hat kullanıcıları için sözleşme yapılması zorunluluğu bulunmamakta idi. Gelişen teknoloji ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve ayrıca tüketici menfaatlerinin korunması hususunda yapılan düzenlemeler gereği faturasız hat aboneliklerinde de tıpkı faturalı aboneliklerde olduğu gibi kimlik belgesi alınarak sözleşme yapılması düzenlenerek hayata geçirilmiştir.”

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