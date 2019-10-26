Eski Milletvekili Ve Bakan Sonay Adem Ã–lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Birinci YÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde AnÄ±lacak

Eski milletvekili ve Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Sonay Adem Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n birinci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lacak. Ailesi ve mÃ¼cadele arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Adem iÃ§in 29 Ekim SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 11.00â€™de GazimaÄŸusa