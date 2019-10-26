Akıncı: İlişkileri Güçlü Bir Türkiye, Kıbrıs Türk Halkı İçin De Önemlidir

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptığı yazılı açıklamada, Suriye’de diplomasinin devreye girmesi ve silahların susup insanların konuşmasıyla sonuca varıldığını belirterek, diyalog ve diplomasinin zorunluluğunun bir kez daha kendisini gösterdiğini vurguladı.

Akıncı, “ABD’nin sergilediği kaba üslubun tasvip ve hazmedilmesi elbette imkansızdır. Nihayetinde gerek ABD gerekse Rusya ile yürütülen diplomasinin sonuç vermesi ise olumlu bir gelişme olmuştur. Şimdi kanımca olması gereken, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak adımların atılması, bu bütünlük içinde Türkiye’nin sınırlarına yönelik hiçbir tehdidin kalmaması, Suriye topraklarında bunun güvencesinin bizzat Suriye’nin kendisinin olmasıdır” dedi.

Türkiye ve Suriye arasında ilişkilerin yeniden tesis edilerek güçlenmesinin, kalıcı barış ve huzur için gerekli olduğunun altını çizen Akıncı, Suriye’den başlayarak Türkiye’nin tüm bölge ülkeleri ile olan ilişkilerinin düzelmesi, AB ile yaşanan sorunların giderilmesinin en büyük temennisi olduğunu kaydetti.

Akıncı, “İlişkileri güçlü olan bir Türkiye, Kıbrıs Türk halkı için de önem taşımaktadır. Bilinmesini isterim ki Kıbrıs Türk halkı bir bütün olarak, Türkiye’nin güvenli sınırları içinde, terör belasından arınmış, mutlu ve huzurlu bir ülke olmasından başka bir şey istemez” diyerek, bunun nasıl sağlanabileceği konusunda farklı fikirlerin olabileceğini, ama bu farklı düşüncelerin en ağır hakaret ve tehditlere maruz kalmayı hak etmediğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda siyasi eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde iki kurucu devlete dayalı federal bir çözüm ve uluslararası hukuk içinde, kendi özgün kimlik ve kişiliğini koruyarak Avrupai çağdaş bir yaşamı arzuladığını da dile getiren Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı gelecekte Kıbrıs Rum tarafı ile eşitlikçi bir ilişki içinde olmayı arzular ve onların azınlığı olmayı istemezken, Türkiye ile de sağlıksız ve dengesiz bir ilişkiyi asla onaylamamaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun için her iki tarafa da düşen görev ve sorumlulukların olduğunu yineleyerek, Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye sürekli avuç açan pozisyondan bir an önce kurtulması gerektiğini kaydetti.