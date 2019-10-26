1-31 Ekim meme kanserinde farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± artÄ±rma ayÄ± etkinlikleri sÃ¼rÃ¼yor..

Bu kapsamda Kanser HastalarÄ±na YardÄ±m DerneÄŸi ile Antik MaÄŸusa VakfÄ± iÅŸbirliÄŸinde PerÅŸembe pazarÄ±nda kermes gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Kermeste yiyecek, iÃ§ecek, â€˜kÄ±yafet, oyuncak gibi Ã¼rÃ¼nler satÄ±ÅŸa sunuldu.

Antik MaÄŸusa VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Resmiye Canaltay, etkinliÄŸe iliÅŸkin BRTâ€™ye aÃ§Ä±klamada bulundu.

Canaltay, meme kanserine dikkat Ã§ekmek amacÄ±yla Kanser HastalarÄ± YardÄ±m DerneÄŸine destek vererek kermes dÃ¼zenlediklerini belirterek, Antik MaÄŸusa VakfÄ± olarak bunun yanÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ sosyal sorumluluk projesinde yer aldÄ±klarÄ±nÄ± ve almaya devam edeceklerini sÃ¶yledi.

Kanser HastalarÄ±na YardÄ±m DerneÄŸi GazimaÄŸusa Sorumlusu ZarifÅŸen MenteÅŸoÄŸlu da bu ayÄ±n meme kanseri fatkÄ±ndalÄ±k ayÄ± olduÄŸuna iÅŸaret etti.

MenteÅŸoÄŸlu, herkesin bu konuda geÃ§ kalmadan erken tanÄ± merkezlerine baÅŸvurmasÄ±nÄ± istedi.

GazimaÄŸusa Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Arter de etkinliÄŸe katÄ±larak destek verdi.Arter, bu tÃ¼r etkinliklere her zaman katkÄ± koymaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± belirtti.