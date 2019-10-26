Kalkanlı’Da Metrekareye 59 Kilogram Yağış Düştü

Meteoroloji Dairesi, Kalkanlı’da metrekarede 59 kilogram yağış kaydedildiğini açıkladı.

Daireden verilen bilgiye göre, dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00 saatleri arasında yörelerdeki yağış oranları şöyle:

“Kalkanlı 59, Gaziveren 32, Gemikonağı 30, Selvilitepe ve Akdeniz 29, Güzelyurt ve Yeşilırmak 24, Kozanköy22, Koruçam 18, Çamlıbel 17,Doğancı 16, Zümrütköy ve Bostancı 15 kilogram.”

Yağış alan diğer yörelerdemetrekarede 1 ile 14 kilogram arası yağış kaydedildi.