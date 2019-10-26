Abd’Nin Türkiye’Ye Yönelik Yaptırımları Kaldırıldı

ABD Başkanı Trump, Türkiye’nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı ise 14 Ekim’de Türkiye’ye yönelik yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray‘da, Türkiye ile ABD arasında Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik varılan ve dün sona eren “Barış Pınarı Harekatı‘na 120 saatliğine ara verilmesi”ne ilişkin anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.

Anlaşmanın ardından Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı‘nı durdurduğunu hatırlatan Trump, “Türkiye’ye 14 Ekim’de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığına talimat verdim.” dedi.

Trump, Suriye-Türkiye sınırındaki ateşkesin korunduğunu ve kalıcı hale getirildiğini vurgulayarak, “20 millik güvenli bölge oluşturuldu.” diye konuştu.

Türkiye ve Suriye sınırındaki son duruma ilişkin Trump, “Bu sabah Türkiye hükümeti, benim yönetimimi Suriye’deki mücadeleleri ve operasyonlarını durdukları yönünde bilgilendirdi.” ifadesini kullandı.

Trump, “Şu anda bölgedeki ülkeler, Türkiye-Suriye sınırındaki polislik faaliyetlerine yardım etmek için tüm sorumluluğu üstlenmeli. Diğer ülkelerin de bu bölgeye dahil olmalarını istiyoruz. Petrolü güvence altına aldık bu nedenle de az miktarda ABD askeri, petrol olan alanlarda kalacak.” dedi.

ABD’nin Suriye’de kalması gereken süreden çok daha uzun süre kaldığını vurgulayan Trump, “Bırakın bu kanlı kumlarda başkaları savaşsın.” şeklinde konuştu.

Trump, Türkiye’nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi durumunda, yeniden yaptırım getirebileceklerini kaydederek, “Türkiye’den DEAŞ tutuklularına ilişkin sözlerini yerine getirmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

Trump, ayrıca Avrupa ülkelerine de DEAŞ mensubu kendi vatandaşlarını alması çağrısında bulundu.

ABD’nin Suriye’de DEAŞ’ı yendiğini belirten Trump, “Şimdi Türkiye, Suriye ve bölgedeki diğer ülkeler DEAŞ’ın tekrar toprak kazanmaması için çalışmalı.” dedi.

BRT/AA