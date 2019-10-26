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Trump’Tan Yaptırım Açıklaması
24 Ekim 2019 Perşembe Saat 15:12

Trump’Tan Yaptırım Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da, Türkiye ile ABD arasında Suriye’nin kuzeydoğ

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da, Türkiye ile ABD arasında Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik varılan ve dün sona eren “Barış Pınarı Harekatı’na 120 saatliğine ara verilmesi”ne ilişkin anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.

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