26 Ekim 2019 Cumartesi
Anasayfaya DÃ¶n
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ä°ngiltereâ€™De Bir Kamyonda 39 Ceset Bulundu
24 Ekim 2019 PerÅŸembe Saat 15:12

Ä°ngiltereâ€™De Bir Kamyonda 39 Ceset Bulundu

Ä°ngiltere’nin Essex bÃ¶lgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu. Essex polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ihbar Ã¼zerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduÄŸu bildirildi. Kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kayded

Ä°ngiltereâ€™nin Essex bÃ¶lgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.

Essex polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ihbar Ã¼zerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduÄŸu bildirildi.

Kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Bu haber toplam 121 defa okunmuÅŸtur
Ä°ngiltereâ€™De Bir Kamyonda 39 Ceset Bulundu Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum YapÄ±lmamÄ±ÅŸ.
Toplam Yorum SayÄ±sÄ± ( 0 )
DÄ°ÄžER HABER BAÅžLIKLARI
Tbmmâ€™Deki Partiler Apâ€™Nin KararÄ±nÄ± KÄ±nadÄ±
TBMM Genel Kurulu’nda, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) TÃ¼rkiye’nin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±’nÄ± kÄ±nayan kararÄ± tepkilere neden oldu. Genel Kurul’da, GÃ¼mrÃ¼k Kanunu’nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren teklif Ã¼z...
ErdoÄŸan:biz Ä°nÅŸaya Geldik, YÄ±kmaya DeÄŸil
TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TRT ortak yayÄ±nÄ±nda gÃ¼ndeme dair sorularÄ± cevaplÄ±yor. ErdoÄŸan’Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸÃ¶yle: BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ± baÅŸlamadan Ã¶nce dÃ¼nyada ABD, Rusya, BatÄ±, Ä°...
Åžili’de Protestocular KalÄ±cÄ± Ã‡Ã¶zÃ¼mler Ä°stiyor
Åžili’de metro Ã¼cretine yapÄ±lan zamlara karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan, ÅŸiddet olaylarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra Ã¼lke Ã§apÄ±nda yayÄ±lan protestolar devam ederken, protestocular kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler istediklerini dile getirdi. Åžili’de metro Ã¼creti...
Abdâ€™Nin TÃ¼rkiyeâ€™Ye YÃ¶nelik YaptÄ±rÄ±mlarÄ± KaldÄ±rÄ±ldÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, TÃ¼rkiye’nin operasyonu baÄŸlamÄ±nda getirilen yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in talimat verdiÄŸini bildirdi. ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± ise 14 Ekim’de TÃ¼rkiye’ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n resmen kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±...
Trumpâ€™Tan YaptÄ±rÄ±m AÃ§Ä±klamasÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, TÃ¼rkiye’nin operasyonu baÄŸlamÄ±nda getirilen yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in talimat verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Beyaz Saray’da, TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±nda Suriye’nin kuzeydoÄŸ...
Akarâ€™Dan Suriye AÃ§Ä±klamasÄ±
TC Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, BarÄ±ÅŸ pÄ±narÄ± HarekatÄ± ve Suriye’deki son durumu Reuters haber ajansÄ±na deÄŸerlendirdi. Akar, “Harekat alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir operasyon ihtiyacÄ±mÄ±z yok” vurgusu yaptÄ±. Milli Savunma B...
Ä°ngiltereâ€™De Bir Kamyonda 39 Ceset Bulundu
Ä°ngiltere’nin Essex bÃ¶lgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu. Essex polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ihbar Ã¼zerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduÄŸu bildirildi. Kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kayded...
Tc Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±: Yeni Bir Harekat Ä°cra Edilmesine Gerek KalmamÄ±ÅŸtÄ±r
TC Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Suriye konusunda TÃ¼rkiye ile Rusya Federasyonu arasÄ±nda imzalanan mutabakat Ã§erÃ§evesinde BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± Harekat alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. BakanlÄ±ktan yapÄ±...
Abd Savunma BakanÄ± Esper: Bir Nato MÃ¼ttefiki Ä°le SavaÅŸa Girecek DeÄŸiliz
AÃ§Ä±klama ABD Savunma BakanÄ± Esper’den geldi. Esper, “Uzun sÃ¼redir NATO mÃ¼ttefiki olan bir Ã¼lkeye karÅŸÄ± KÃ¼rtleri (YPG/PKK) savunmak ya da otonom bir KÃ¼rt devlet kurabilsinler diye onlara yardÄ±m etmek Ã¼zere gÃ¶revlendirilmedik”...
Ab Brexit AnlaÅŸmasÄ±nÄ± Onaylamaya HazÄ±rlanÄ±yor
Avrupa BirliÄŸi (AB), Ä°ngiltere ile geÃ§en hafta varÄ±lan yeniden dÃ¼zenlenmiÅŸ Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± onaylamak iÃ§in sÃ¼reci baÅŸlattÄ±. GÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mina Andreeva, Ä°ngiltere’nin erteleme talebi...
Bm: 2019â€™Da Akdenizâ€™De Binden Fazla SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã–ldÃ¼
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Avrupa BirliÄŸi’ne Akdeniz’deki arama kurtarma faaliyetlerine yeniden baÅŸlama ve yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kurtarma gemilerinin hayat kurtarmadaki Ã¶nemini tanÄ±ma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. BM UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼...
Bozulan Beyaz EÅŸyalar Ä°Ã§in Yeni DÃ¶nem BaÅŸlÄ±yor
Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu, beyaz eÅŸyalarÄ±n tamirini kolaylaÅŸtÄ±racak yeni kurallarÄ±n kabul edildiÄŸini bildirdi. AB Komisyonu, beyaz eÅŸyalarÄ±n ve televizyonlarÄ±n daha uzun sÃ¼re kullanÄ±lmasÄ±, atÄ±klarÄ±n azaltÄ±lmasÄ± ve enerji verimliliÄŸin...
KIBRIS GÃœNDEMÄ°
Ã‡OK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÃœN
FOTO GALERÄ°
SON DAKÄ°KAGÃ¼nÃ¼n TÃ¼m Haberleri Â»
kamagra jel kamagra
TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r Â© 2008 - 2015 | Ä°zinsiz ve kaynak gÃ¶sterilmeden yayÄ±nlanamaz.
Mail : | YazÄ±lÄ±m: DoÄŸru Ajans