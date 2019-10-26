Taekwondocular, Tatar’I Ziyaret Etti

World Budo Martialarts Şampiyonası için adaya gelen ekipler dün Başbakan Ersin Tatar’a ziyarette bulundu.

Taekwondo Judo Karate Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de ziyarette yaptığı konuşmada federasyon olarak ambargoları yıllardan beridir aştıklarını ve birçok ülke ile temas yaptıklarını kaydederek ülkmeizde uluslararası oyunlar için gelen ekiplerin de buna destek verdiğini vurguladı.