Tazegül’Lü Türkiye Üçüncü Oldu

Macaristan’ın Budapeşte Şehrinde yapılan 10 km yol koşusuna Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Takımı ile katılan atletimiz Hakan Tazegül takım halinde üçüncü olarak önemli başarı elde etti.

Macaristan’ın Budapeşte Şehrinde Nato ülkeleri arasında yapılan 10.km Yol koşusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Takımı adına yarışan Hakan Tazegül, ekip arkadaşları ile birlikte iddialı hazırlandıkları yarışmada ilk üçe girerek başarılı sonuç elde etti. 14 Ülkenin katıldığı 10 km yol koşusunda İngiltere’nin birinci olduğu yarışmada Yunanistan ikinci, Türkiye üçüncü oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Takımı ile katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 10 km yol koşusunu 32 dakika 30 saniye ile Türkiye takımında birinci olarak bitirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Takımı ile birlikte 10 km yol koşusuna katılan ve başarılı sonular elde eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 24 Ekim Perşembe günü adaya dönüyor.