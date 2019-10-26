Taekwondoculardan Ziyaret Trafiği

Dr. Fazıl Küçük Oyunları kapsamında yarın başlayacak 18.GTF Avrasya Şampiyonası, 31. WTF Şampiyonası ve 6. World Budo Martialarts Şampiyonası’na katılacak takımlar dün devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretlerde bulundular.

Bugün başlayacak müsabakalar öncesinde organizasyona katılacak takımların temsilcileri sabah saatlerinde Boğaz şehitliğini ziyaret etti. Ekipler ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er’i ziyaret etti.

Ekipler 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Çalışma bakanı Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim ve Kültür bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık bakanı Ali Pilli ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ile Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana’yı ziyaret ederek bilgiler verdi. Bugün başlayacak organizasyonda Ukrayna, Moldova, Ermenistan, Kırgızistan, İran, Türkiye ve Azerbaycan takımlarının yanı sıra KKTC milli takımları mücadele edecek.