Merhum Milletvekili Ziya RÄ±zkÄ±, Pazar GÃ¼nÃ¼ MezarÄ± BaÅŸÄ±nda AnÄ±lacak

Eski milletvekili, belediye baÅŸkanÄ±, spor adamÄ±, KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼â€™nÃ¼n varoluÅŸ mÃ¼cadelesi liderlerinden Ziya RÄ±zkÄ±, bu yÄ±l Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 25â€™inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde 27 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ tÃ¶renlerle anÄ±lacak.

RÄ±zkÄ±â€™nÄ±n Girneâ€™deki bÃ¼stÃ¼ Ã¶nÃ¼nde saat 9.30â€™da dÃ¼zenlenecek tÃ¶rende bÃ¼ste Ã§elenkler konularak saygÄ± duruÅŸunda bulunulacak.

Ziya RÄ±zkÄ± iÃ§in ikinci tÃ¶ren ise KaraoÄŸlanoÄŸlu mezarlÄ±ÄŸÄ±ndaki kabri baÅŸÄ±nda saat 10.15â€™te gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Ziya RÄ±zkÄ±â€™nÄ±n hayatÄ± ve mÃ¼cadelesi ile ilgili konuÅŸmalar yapÄ±lacak tÃ¶rende, kabrine Ã§iÃ§ekler bÄ±rakÄ±lacak.

Toplum lideri Ziya RÄ±zkÄ±, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±na, Ã§alÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda, varoluÅŸ mÃ¼cadelesinde Serdar, siyasi hayatta Temsilciler Meclisi Ã¼yesi ve milletvekili, spor ve kÃ¼ltÃ¼r adamÄ± ve belediye baÅŸkanÄ± olarak Ã¼stÃ¼n hizmetlerde bulunmuÅŸtu.

Ziya RÄ±zkÄ± VakfÄ±, 28 Ekim Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Girne Grand PaÅŸa Otelâ€™de saat 19.00â€™da resepsiyon dÃ¼zenleyecek.

Girne Belediyesiâ€™nin katkÄ±larÄ±yla dÃ¼zenlenecek resepsiyonda, Ziya RÄ±zkÄ± VakfÄ± Kurucular Kuruluâ€™nda yer alan 43 kiÅŸiye teÅŸekkÃ¼r plaketi sunulacak.