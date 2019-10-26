Bakan OÄŸuz, Kktc Ã‡evre Ve KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ±nÄ± Koruma VakfÄ± Heyeti Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

TarÄ±m ve DoÄŸal Kaynaklar BakanÄ± Dursun OÄŸuz, KKTC Ã‡evre ve KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ±nÄ± Koruma VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Ezcan Ã–zsoy ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan OÄŸuzâ€™a nezaket ziyaretinde bulunan heyet, vakfÄ±n faaliyet alanÄ±, kuruluÅŸ...