BaÅŸbakan Ersin Tatar Bu AkÅŸam Hatayâ€™A Gidiyor

BaÅŸbakan Ersin Tatar, AltÄ±nÃ¶zÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n davetlisi olarak AltÄ±nÃ¶zÃ¼ ZeytinyaÄŸÄ± Festivaliâ€™ne katÄ±larak aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlar yapmak, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Hatayâ€™Ä±n Ã§eÅŸitli ilÃ§elerinde incelemelerde bulunmak Ã¼zere bu akÅŸa