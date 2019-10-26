BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kudret Ã–zersay, Bakanlar Kurulu kararlarÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±..

Ä°ÅŸte Bakanlar Kurulu kararlarÄ± :

â€˜1- Ä°leri saat uygulamasÄ± bu hafta sonu itibariyle sona erecek. Buna gÃ¶re 27 Ekim gece yarÄ±sÄ±ndan sonra sabah saat 04:00â€™dan itibaren saatler bir saat geri alÄ±nacak.

2- Girne Antik limanÄ±nda Ã§evre dÃ¼zenlemesi yapÄ±lmasÄ± ve mevcut mendireÄŸin onarÄ±mÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar Ã¼retildi. Bu konuda yakÄ±nda ihaleye Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± iÃ§in sÃ¼reÃ§ baÅŸlayacak.

3- Telefon Dairesi sabit telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¼cretlerinde indirim yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar Ã¼retildi.

4- Ã‡aÄŸdaÅŸ standartlarda hizmet verecek ÅŸekilde araÃ§ muayene istasyonlarÄ± oluÅŸturmasÄ± yoluna gidilecek. Bunun iÃ§in ihaleye Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± ve iÅŸletme hakkÄ± devri yÃ¶nteminin izlenmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Verilecek hizmetin denetlenmesi gÃ¶revini UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± yerine getirecek.

5- BazÄ± bÃ¶lgelerde yeni okul yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeni yerleÅŸim alanlarÄ±nda ikamet eden ve kendi olanaklarÄ±yla okul ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayamayan Ã¶ÄŸrencilerin ulaÅŸÄ±m giderlerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±ndÄ±. Bu yÃ¶nde bir tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸine gidildi.

6- SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± servislerinde yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinin yetersiz kalmasÄ± durumlarÄ±nda hastalarÄ±n maÄŸdur edilmemesi iÃ§in BakanlÄ±ÄŸÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±dan yoÄŸun bakÄ±m hizmeti alabilmesini saÄŸlayacak bir protokole onay verildi.

7- Ãœlkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde kamu yolu gÃ¼zergahÄ± iÃ§erisinde kalan Ã¶zel mÃ¼lkiyete ait taÅŸÄ±nmaz mallarÄ±n kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde kararlar Ã¼retildi.

8- HayÄ±rsever vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lacak ve Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na devredilecek olan iki ayrÄ± okul ile ilgili olarak ihtiyaÃ§ duyulan arazilerin bu maksatla ayrÄ±lmasÄ±na dair gerekli kararlar Ã¼retildi.â€™