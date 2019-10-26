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Yağışlar Devam Edecek
25 Ekim 2019 Cuma Saat 11:01

Yağışlar Devam Edecek

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün öğlene kadar yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini kaydederek, vatandaşları ve yetkilileri tedbirli olmaya çağırdı. Buran, tehlikeli yağışların pazartesi günü de devam edeceğini

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün öğlene kadar yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini kaydederek, vatandaşları ve yetkilileri tedbirli olmaya çağırdı.

Buran, tehlikeli yağışların pazartesi günü de devam edeceğini kaydetti.

Buran, yağışlarla ve hava sıcaklığıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a değerlendirmede bulunarak, “Hafta sonu yer yer sağanak yağış var ama tehlike beklentisi yok.Pazartesi günse yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekliyoruz. Meteorolojinin yağışlarla ilgili ihbarlarının takip edilmesi önemli” dedi.

Yağışların ay sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini belirten Buran, ekim ayı yağış ortalamasının normallerin üzerinde olmasını beklediklerini söyledi.

Kasım ile aralık aylarında normalleri civarında ve üzerinde yağış beklediklerini kaydeden Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, “Ocakta yağışlar normallerin altında hatta yarısında kalacak gibi görünüyor. Şubat ve martta normalleri civarında yağış bekliyoruz. Kasım ve aralık beklentimiz gerçekleşirse üretim için iyi bir yıl olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Sıcaklıklar konusunda de açıklamada bulunan Buran, “Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 24-27 derece dolaylarında olacak. Sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında veya 2-3 derece altında seyredecek. Aşırı sıcaklık düşüşü beklemiyoruz” dedi.

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Yağışlar Devam Edecek Haberi

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