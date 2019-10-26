Wtf’De Dereceler Belli Oldu

Dr. Küçük Oyunları Taekwondo müsabakaları WTF disiplininde dün başladı

Dr. Fazıl Küçük Oyunları kapsamında yarın başlayacak 18.GTF Avrasya Şampiyonası, 31. WTF Şampiyonası ve 6. World Budo Martialarts Şampiyonası dün düzenlenen törenle başladı. Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan oyunlarda ilk gün WTF müsabakaları yapıldı. Yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri ise düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

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