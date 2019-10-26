Okullar Satrançta Yarıştı

Genel Orta Öğretim Dairesine Bağlı Girne Bölgesi Okulları, Anafartalar Lisesi’nin ev sahipliğinde, 23 Ekim Çarşamba günü 9.30 – 12.30 saatleri arasında, Anafartalar Lisesi , Lapta Yavuzlar Lisesi , 19 Mayıs Türk Maarif Koleji , Oğuz Veli Ortaokulu satranççılarının katılımı ile gerçekleşti.

Turnuva bitiminde, Özkan Sayılının ailesinin de katıldığı ödül töreninde, katılanlara ve dereceye girenlere ödülleri verildi. Özkan Sayılı’nın mesleğinde başarılı, özverili olduğu ve satranca çok büyük katkıları olduğu örnekler verilerek anlatıldı.

Özkan Sayılı’nın kızı Dr. Ayşe Sayılı, babasıyla onur duyduklarını, onu anmak için düzenlenen bu güzel etkinliğe katkı koyanlara teşekkür ettiğini söyledi. Satranç eğitim Merkezi adına konuşan Suat Nailer: “ Öğretmen ve yönetici olarak bölge okullarımızda uzun yıllar eğitime çok değerli hizmetler vermiş olan merhum Özkan Sayılı, meslek hayatı boyunca sevgi, özveri ve içtenliğini korudu.

Derslerin yanında öğrencilerini sosyal etkinliklere de teşvik edip destek oldu. Ülkemizde satrancın gelişimine olan büyük katkısı yadsınamaz. Kendisi çok başarılı bir satranç oyuncusuydu. Satranç sevgisini öğrencilerine de taşıyabildi. Okullar arası satranç turnuvalarının yapılmasında da büyük katkısı olmuştur.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunun kurulmasında da Onu rahmetle anarken, onun da idiali olan okullarda satrancın yaygınlaşmasına katkı koymak amacı ile uzun yıllar hizmet verdiği Anafartalar Lisesi’nde Girne Bölgesi Ortaokul ve Liseler katagorilerinde Özkan Sayılı Anısına satranç turnuvası düzenlenmesi bizleri mutlu etti.” dedi.