Masa Tenisinde Şampiyon Türkiye

Milli Takımımızla birlikte Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya ve Özbekistan Milli Takımlarının mücadele ettiği müsabakalar dostluğu, rekabeti ve milli forma heyecanını barındıran oldukça özel ve güzel bir havada geçti. Takım, ferdi ve çiftler olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilen turnuvalar sonucunda dereceye giren ülke ve sporcular ise şu şekilde;

Erkek Takım Sıralaması

1.Türkiye

2.Azerbaycan

3.KKTC

Kız Takım Sıralaması

1.Romanya

2.Türkiye

3.Bosna Hersek

4.Bulgaristan

Ferdi Erkek Sıralaması

1.Özgür

2.Emin

3.Can

3.Kenan

Ferdi Kız Sıralaması

1.Mitrofan

2.Uritu

3.Andrea

3.Bianca

Çift Erkek Sıralaması

1.Özgür-Can

2.Emin-İlkin

3.Kenan-Haliq

3.Arda-Burak

Çift Kız Sıralaması

1.Mitrofan-Urita

2.Meirosu-Andrea

3.Dimana-Zvedelina

3.Şükran-Sena