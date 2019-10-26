Engelliler Aksaray’I Ağırlıyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Lig’te ilk iki hafta sonunda lider bulunan KKTC Engelliler takımımız bu hafta Aksaray Belediyesi’ni konuk edecek.

İlk iki haftada oynadığı basketbol ve aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çeken takımımız yarın saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Aksaray Belediyesi’ni konuk edecek. Takımımız ikinci haftası tamamlanan ligde 2 galibiyete yenilgisiz lider olarak ilk sırada yer alırken, Aksaray Belediyesi ise 3 puanla 4.sırada haftaya başlıyor.

Takımlar O G M As YS P

1.KKTC ENG. 2 2 – 164 97 4

2.G.Antep ENG. 2 2 – 130 87 4

3.Yalova ORT. 2 2 – 130 99 4

5.Pendik BLD 2 1 1 109 105 3

6.Bursa ENG. 2 1 1 117 116 3

7.Tuzla BLD. ENG. 2 1 1 102 106 3

8.AntalyaBŞH.BLD 2 1 1 125 134 3

9.İzmir Bornova 2 1 1 96 126 3

10.Konya ENG. 2 – 2 94 120 2

1.1 Batman ENG. 2 – 2 76 125 2

12.Samsun ENG. 2 – 2 90 144 2