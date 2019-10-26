- Kktc Standına Yoğun İlgi
- Engelliler Aksaray’I Ağırlıyor
- Wtf’De Dereceler Belli Oldu
- Zamana Karşı Tırmandılar
- Yağışlar Devam Edecek
- Tbmm’Deki Partiler Ap’Nin Kararını Kınadı
- Spehar:çözüm Tüm Kıbrıslılar’In Ama En Çok Da Gençlerin Yararına
- Merhum Milletvekili Ziya Rızkı, Pazar Günü Mezarı Başında Anılacak
- Okullar Satrançta Yarıştı
- Sertab Erener ‘Rengarenk’ Konser Veriyor
- Başbakan Ersin Tatar Bu Akşam Hatay’A Gidiyor
- Hentbol Cumhuriyet Kupası Özbekistan’In
- Erdoğan:biz İnşaya Geldik, Yıkmaya Değil
- Bakan Oğuz, Kktc Çevre Ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Heyeti İle Görüştü
- Masa Tenisinde Şampiyon Türkiye
- Özersay, Bakanlar Kurulu Kararlarını Sosyal Medyada Paylaştı
- Özburak İçin Güreşecekler
- Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar
- Trump’Tan Yaptırım Açıklaması
- Samanyolu Galaksisi’Nin Merkezinde 3,5 Milyon Yıl Önce Patlama Olmuş
- Kalkanlı’Da Metrekareye 59 Kilogram Yağış Düştü
- 227 Eserden Oluşan 9 Sergi Perşembe Günü Açılacak
- Taekwondoculardan Ziyaret Trafiği
- Ktemad Ve Temad Çankaya Resim Sergisi 25 Ekim Cuma Günü Açılacak
- 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’Nde Aybulus Resitali
- Abd Savunma Bakanı Esper: Bir Nato Müttefiki İle Savaşa Girecek Değiliz
- ‘Gençlik Festlivali’ Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor
- Taekwondocular, Tatar’I Ziyaret Etti
- Limasol’Dan 5 Madalya İle Döndük
- 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’Nde Bu Akşam 3 Basses Konseri Yer Alacak
- Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Yararına Konser Gerçekleştirdi
- Tc Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Bir Harekat İcra Edilmesine Gerek Kalmamıştır
- Ktsyd Kupasında Sıra Basketbol’Da
- 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’Nde 3 Basses Konseri Yarın Gece
- Şili’de Protestocular Kalıcı Çözümler İstiyor
- Finalin Adı Türkiye-Özbekistan
- Zamana Karşı Tırmandılar
- Engelliler Aksaray’I Ağırlıyor
- Özburak İçin Güreşecekler
- Masa Tenisinde Şampiyon Türkiye
- Okullar Satrançta Yarıştı
- Wtf’De Dereceler Belli Oldu
- Hentbol Cumhuriyet Kupası Özbekistan’In
- Erdoğan:biz İnşaya Geldik, Yıkmaya Değil
- Tbmm’Deki Partiler Ap’Nin Kararını Kınadı
- Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar
- Yağışlar Devam Edecek
- Sertab Erener ‘Rengarenk’ Konser Veriyor
- Özersay, Bakanlar Kurulu Kararlarını Sosyal Medyada Paylaştı
- Başbakan Ersin Tatar Bu Akşam Hatay’A Gidiyor
- Kktc Standına Yoğun İlgi
- Spehar:çözüm Tüm Kıbrıslılar’In Ama En Çok Da Gençlerin Yararına
- Bakan Oğuz, Kktc Çevre Ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Heyeti İle Görüştü
- Merhum Milletvekili Ziya Rızkı, Pazar Günü Mezarı Başında Anılacak
- Samanyolu Galaksisi’Nin Merkezinde 3,5 Milyon Yıl Önce Patlama Olmuş
- 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’Nde 3 Basses Konseri Yarın Gece
Zamana Karşı Tırmandılar
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 2019 yarış takvimi çerçevesinde yapılan Karmi Zamana Karşı Tırmanış yarışı tamamlandı.
Lisanslı sporcuların yanında, Herkes için Bisiklet sporcuların da yer aldığı yarış, 2019 sezonunun son puanlı yarışı olmasından dolayı yoğun ilgi gördü. Başkan Metin Şenova ve Asbaşkan Kandemir Berova da lisanssız kategori de yarışarak sporculara destek oldular. Girne Karmi bölgesinde start alan yarış tüm kategoriler için 3,15 kilometrelik, 255 mt yüksekliğe sahip parkurda gerçekleşti. Sonucunda 7 farklı lisanslı ve 3 HİB kategorisinde dereceye girenler açıklandı. Lisanslı sporcuların, puan alabileceği son yarış olmasından dolayı sporcular son defa mücadele etmenin keyfini çıkardılar. Büyük erkeklerde DAÜ Takımından Buğra Cömert parkuru 12 dakika 49 saniyede tamamlayarak genel klasman ve kategori birinciliğini, Velocypri takımından Erkan Güngör ise 12 dakika 56 saniyede tamamlayarak genel klasman ve kategori ikinciliğini elde etti. Karmi Zamana Karşı Tırmanış Yarışı Bisiklet Federasyonu’nun 2019 sezonunun 18. ve son puanlı yarışı olmasından dolayı, etkinlik boyunca sezon bitişi kutlandı. Lisanslı ve lisanssız sporcular için mevcut tüm kategorilerin açılmasıyla birlikte 30’dan fazla sporcu start almış oldu. Pazar sabahı 7:00’de ilk sporcunun start almasıyla başlayan yarış, birer dakikalık aralarla son sporcuya kadar başarılı bir şekilde ilerledi. Üç dalda 2019 şampiyonu olan NHG Takımı’ndan Ersan Karayeğen bu parkuru 13 dakika 11 saniyede tamamlayarak master 1 kategorisi birinciliğini ve genel klasman üçüncülüğünü elde etti.
Genç kategorisinde Velocypri takımından Şevket Hançerli 13 dakika 21 saniyeyle, Master 2 kategorisinde NHG takımından Mehmet Beyaz 14 dakika 11 saniyeyle, Yıldız A kategorisinde MGA takımından Yıldıray Pekmez 15 dakika 32 saniyeyle, Yıldız B kategorisinde MGA takımından Emre Kaplan 15 dakika 26 saniyeyle ve kadınlarda MGA Takımından Sevim Yıldız 18 dakika 2 saniyeyle kategorilerinde birinci gelmişlerdir. Son puanlı yarışı tamamlayan sporcular, Şubat’a kadar bir sonraki sezon hazırlık dönemine girmiş oldular.
Yıldız B
Yıldız A
Büyük Kadın
Master 2
Master 1
Genç Erkek
Büyük Erkek:
HİB 25+
HİB 35-44
HİB 45 +
Sporculara kürsüde ödülleri yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi. Kuruldan verilen bilgilere göre puanları yarışların tamamlanmasının ardından 16-17 Kasım tarihinde lisanslı ve lisanslıların katılabileceği sezon bitiş etkinliği olan Gran Fondo etkinliğinin yapılmasıyla 2019 sezonu resmi olarak bitecek. Şampiyonaların tüm zaman listesini ve gelecek yarışlar hakkında ayrıntılı bilgi için www.kibrisbisikletfed.com’u ziyaret edebilirsiniz.
- Yağışlar Devam Edecek
- Kalkanlı’Da Metrekareye 59 Kilogram Yağış Düştü
- Akar: Türkiye, Garantör Ülke Olarak Kktc’Nin De Haklarını Koruyacaktır
- Sucuoğlu:sigortalıların İnternet Üzerinden İlaç Listelerine Ulaşmasını Sağlayacağız
- Çeler:farklı Görüşler Olacak Ama Ötekileştirmeyi Kabul Edemeyiz
- Ctp’De Görev Dağılımı
- İnşaat Müteahhitleri Birliği: İnşaat Dosyalarında Artış Yaşandı
- 24 Yaşındaki Genç, Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti
- » Dörtyol’Da Ahmet Ogan Dönemi
- » Belçika’Da Polis Şiddeti Protestosu
- » Kktc Standına Yoğun İlgi
- » Engelliler Aksaray’I Ağırlıyor
- » Wtf’De Dereceler Belli Oldu
- » Yağışlar Devam Edecek
- » Zamana Karşı Tırmandılar
- » Tbmm’Deki Partiler Ap’Nin Kararını Kınadı
- » Şahlan Spora Destek
- » Spehar:çözüm Tüm Kıbrıslılar’In Ama En Çok Da Gençlerin Yararına
- » Pilli: Meme Kanseri Erken Teşhisle Yüzde Yüz Tedavi Edilebilir
- » Merhum Milletvekili Ziya Rızkı, Pazar Günü Mezarı Başında Anılacak
- » Netanyahu Koalisyon Hükümetini Kuramadı
- » Sucuoğlu:sigortalıların İnternet Üzerinden İlaç Listelerine Ulaşmasını Sağlayacağız
- » Tazegül’Lü Türkiye Üçüncü Oldu
- » Sağlık Bakanlığı İle İntergaz İş Birliğinde,‘Meme Kanseri’ Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
- » Tc Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
- » Pilli:hastalara Empati Yaparak Davranmak Temel Prensibimiz Olmalı
- » Ktsyd Kupasında Sıra Basketbol’Da
- » Antalya’Da Eğitim Uçağı Düştü!
- » Okullar Satrançta Yarıştı
- » Abd’Nin Türkiye’Ye Yönelik Yaptırımları Kaldırıldı
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Tabipler Birliği’Nin Dünya Gıda Günü Mesajı
- » Harekatta Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 611 Oldu
- » Güreşçiler Özbilgehan’I Ziyaret Etti
- » Imf’Ye Yeni Başkan
- » Pkk/ypg’nin İnsansız Hava Aracı Düşürüldü
- » Sağlık Bakan Pilli, İşad Heyeti İle Görüştü
- » 30 Kursiyere Törenle Sertifikaları Verildi
- » Obezite Ve Diyabet Paneli Gerçekleştiriliyor
- » Kamu Borçları Ödenmeye Başlanıyor
- » Trump: Pkk/ypg Suriye’Deki Belli Yerlerden Çekiliyor
- » Plümer’İn En Hızlısı Eren-Demir İkilisi
- » Kıckboksçulardan Başarılı Sonuçlar
- » Ctp’De Görev Dağılımı
- » Kktc Standına Yoğun İlgi
- » Engelliler Aksaray’I Ağırlıyor
- » Wtf’De Dereceler Belli Oldu
- » Zamana Karşı Tırmandılar
- » Yağışlar Devam Edecek
- » Tbmm’Deki Partiler Ap’Nin Kararını Kınadı
- » Spehar:çözüm Tüm Kıbrıslılar’In Ama En Çok Da Gençlerin Yararına
- » Merhum Milletvekili Ziya Rızkı, Pazar Günü Mezarı Başında Anılacak
- » Okullar Satrançta Yarıştı
- » Sertab Erener ‘Rengarenk’ Konser Veriyor
- » Başbakan Ersin Tatar Bu Akşam Hatay’A Gidiyor
- » Hentbol Cumhuriyet Kupası Özbekistan’In
- » Erdoğan:biz İnşaya Geldik, Yıkmaya Değil
- » Bakan Oğuz, Kktc Çevre Ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Heyeti İle Görüştü
- » Masa Tenisinde Şampiyon Türkiye
- » Özersay, Bakanlar Kurulu Kararlarını Sosyal Medyada Paylaştı
- » Özburak İçin Güreşecekler
- » Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar
- » Trump’Tan Yaptırım Açıklaması
- » Samanyolu Galaksisi’Nin Merkezinde 3,5 Milyon Yıl Önce Patlama Olmuş
- » Kalkanlı’Da Metrekareye 59 Kilogram Yağış Düştü
- » 227 Eserden Oluşan 9 Sergi Perşembe Günü Açılacak
- » Taekwondoculardan Ziyaret Trafiği
- » Ktemad Ve Temad Çankaya Resim Sergisi 25 Ekim Cuma Günü Açılacak
- » 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’Nde Aybulus Resitali
- » Abd Savunma Bakanı Esper: Bir Nato Müttefiki İle Savaşa Girecek Değiliz
- » ‘Gençlik Festlivali’ Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor
- » Taekwondocular, Tatar’I Ziyaret Etti
- » Limasol’Dan 5 Madalya İle Döndük
- » 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’Nde Bu Akşam 3 Basses Konseri Yer Alacak
- » Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Yararına Konser Gerçekleştirdi
- » Tc Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Bir Harekat İcra Edilmesine Gerek Kalmamıştır
- » Ktsyd Kupasında Sıra Basketbol’Da
- » 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’Nde 3 Basses Konseri Yarın Gece
- » Şili’de Protestocular Kalıcı Çözümler İstiyor
- » Finalin Adı Türkiye-Özbekistan
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans