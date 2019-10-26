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Zamana Karşı Tırmandılar
25 Ekim 2019 Cuma Saat 11:02

Zamana Karşı Tırmandılar

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 2019 yarış takvimi çerçevesinde yapılan Karmi Zamana Karşı Tırmanış yarışı tamamlandı. Lisanslı sporcuların yanında, Herkes için Bisiklet (lisanssız) sporcuların da yer aldığı yarış,

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 2019 yarış takvimi çerçevesinde yapılan Karmi Zamana Karşı Tırmanış yarışı tamamlandı.

Lisanslı sporcuların yanında, Herkes için Bisiklet sporcuların da yer aldığı yarış, 2019 sezonunun son puanlı yarışı olmasından dolayı yoğun ilgi gördü. Başkan Metin Şenova ve Asbaşkan Kandemir Berova da lisanssız kategori de yarışarak sporculara destek oldular. Girne Karmi bölgesinde start alan yarış tüm kategoriler için 3,15 kilometrelik, 255 mt yüksekliğe sahip parkurda gerçekleşti. Sonucunda 7 farklı lisanslı ve 3 HİB kategorisinde dereceye girenler açıklandı. Lisanslı sporcuların, puan alabileceği son yarış olmasından dolayı sporcular son defa mücadele etmenin keyfini çıkardılar. Büyük erkeklerde DAÜ Takımından Buğra Cömert parkuru 12 dakika 49 saniyede tamamlayarak genel klasman ve kategori birinciliğini, Velocypri takımından Erkan Güngör ise 12 dakika 56 saniyede tamamlayarak genel klasman ve kategori ikinciliğini elde etti. Karmi Zamana Karşı Tırmanış Yarışı Bisiklet Federasyonu’nun 2019 sezonunun 18. ve son puanlı yarışı olmasından dolayı, etkinlik boyunca sezon bitişi kutlandı. Lisanslı ve lisanssız sporcular için mevcut tüm kategorilerin açılmasıyla birlikte 30’dan fazla sporcu start almış oldu. Pazar sabahı 7:00’de ilk sporcunun start almasıyla başlayan yarış, birer dakikalık aralarla son sporcuya kadar başarılı bir şekilde ilerledi.  Üç dalda 2019 şampiyonu olan NHG Takımı’ndan Ersan Karayeğen bu parkuru 13 dakika 11 saniyede tamamlayarak master 1 kategorisi birinciliğini ve genel klasman üçüncülüğünü elde etti.

Genç kategorisinde Velocypri takımından Şevket Hançerli 13 dakika 21 saniyeyle, Master 2 kategorisinde NHG takımından Mehmet Beyaz 14 dakika 11 saniyeyle,  Yıldız A kategorisinde MGA takımından Yıldıray Pekmez 15 dakika 32 saniyeyle, Yıldız B kategorisinde MGA takımından Emre Kaplan 15 dakika 26 saniyeyle ve kadınlarda MGA Takımından Sevim Yıldız 18 dakika 2 saniyeyle kategorilerinde birinci gelmişlerdir. Son puanlı yarışı tamamlayan sporcular, Şubat’a kadar bir sonraki sezon hazırlık dönemine girmiş oldular.

Yıldız B

Yıldız A

 

Büyük Kadın

Master 2

Master 1

Genç Erkek

Büyük Erkek:

HİB 25+

HİB 35-44

HİB 45 +

 

Sporculara kürsüde ödülleri yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi. Kuruldan verilen bilgilere göre puanları yarışların tamamlanmasının ardından 16-17 Kasım tarihinde lisanslı ve lisanslıların katılabileceği sezon bitiş etkinliği olan Gran Fondo etkinliğinin yapılmasıyla 2019 sezonu resmi olarak bitecek.  Şampiyonaların tüm zaman listesini ve gelecek yarışlar hakkında ayrıntılı bilgi için www.kibrisbisikletfed.com’u ziyaret edebilirsiniz.

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Zamana Karşı Tırmandılar Haberi

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