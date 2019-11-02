Polisten Narkotik Operasyonu!

Dün saat 11:30-12:30 saatleri arasında, Girne’de T.G. ve H.G.’nin kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 25 adet hap ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap kalıntısı bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup,polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.