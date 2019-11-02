17.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Bu Akşam Sona Eriyor

17.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali bu akşam sona eriyor 17.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, bu akşam gerçekleşecek KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Barok Konseri ile sona erecek. Bellapais Manastırı’nda saa