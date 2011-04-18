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TÃ¼rk Ve Rus Askerlerinin Ortak Devriyesi BaÅŸlÄ±yor
TÃ¼rk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi baÅŸlÄ±yor.
Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda hazÄ±rlÄ±klar tamamlandÄ±, TÃ¼rk Rus ortak devriyesi saatler sonra baÅŸlayacak. PKK/YPGâ€™li terÃ¶ristlerin bÃ¶lgeden Ã§ekilip Ã§ekilmediÄŸi ortak devriye ile denetlenecek.
SÄ±nÄ±r hattÄ±nda denetim iÃ§in ortak devriye baÅŸlÄ±yor. TÃ¼rk ve Rus birlikleri saatler sonra mutabakattaki alanlarda devriyeye Ã§Ä±kacak.
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SoÃ§i mutabakatÄ±na gÃ¶re, Suriyeâ€™nin kuzeyindeki PKK/YPGâ€™li terÃ¶ristler, Ayn el Arab ile KamÄ±ÅŸlÄ± merkezi dÄ±ÅŸÄ±nda 30 kilometre geriye Ã§ekilecek. MÃ¼nbiÃ§ ve Tel RÄ±fatâ€™taki terÃ¶ristler de bÃ¶lgeyi terk edecek. SonrasÄ±nda 10 kilometrelik alanda TÃ¼rk ve Rus birlikleri denetim yapacak.
Mutabakatta belirtilen sÃ¼re salÄ± gÃ¼nÃ¼ doldu. Rusya terÃ¶ristlerin belirlenen bÃ¶lgelerden Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡ekilmenin denetimi iÃ§in artÄ±k geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. TerÃ¶ristlerin Ã§ekilip Ã§ekilmediÄŸi ortak devriye ile kontrol edilecek. Ä°lk devriyenin Nusaybinâ€™in karÅŸÄ±sÄ±ndaki KamÄ±ÅŸlÄ± Ã§evresinde olmasÄ± bekleniyor.
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