- Taçoy: Sorunları Konuşan Değil, Çözen Bir Mekanizmaya İhtiyacımız Var
- 4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda
- Şampiyon Çamlıkspor
- Tcmb Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yüzde 12’Ye Düşürdü
- Özersay:hükümette Kıbrıs Konusunda Fikir Birliği Var
- Pilli:lefkoşa’Ya Yeni Bir Hastane Yapılması Olmazsa Olmazımız
- Lider, Yalova’Yı Ağırlıyor
- Ab’Ye ‘Ertelemeler’ Damga Vurdu
- Cimnastikte Cumhuriyet Şöleni Yapılıyor
- Abd’Den İran’A Yeni Yaptırımlar
- Tatar: Hükümet Akıncı’Nın Kıbrıs Politikasını Benimsemiyor
- Yunanistan’Da Yeni Göçmen Yasası Kabul Edildi
- Hükümetin Bilgilendirme Ve İstişare Toplantısı Girne’De Yapılıyor
- 17.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Kktc Cso Barok Konseri İle Sona Erecek
- Genco Erkal, Girne’De Nazım Hikmet Şiirlerini Seslendirecek
- Kıbrıs Türk Yazın Ve Plastik Sanatı İstanbul’A Taşınıyor
- Güreşte Karayel Anılıyor
- Denktaş:üçlü Görüşmeyle İlgili Ciddi Kaygılarımız Vardır
- Türk Ve Rus Askerlerinin Ortak Devriyesi Başlıyor
- Basketbolda Ktsyd Kupası Zamanı
- Hasipoğlu:cumhurbaşkanlığı Seçimi Ulusal Çıkarlarla Yakından İlgilidir
- Uçak Kazasında Ölen Çetinkaya Afyonkarahisar’Da Toprağa Verildi
- Hazar Ergüçlü’Ye ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Ödülü
- Abd Başkanı Trump’In Azil Süreci Başladı
- ‘Paylaşmak Ve Okumak Güzeldir’
- Ligimiz Artık Eurobasket’İn Takibinde
- Olguner Mersin’De Yarışacak
- Abd Temsilciler Meclisi, Azil Soruşturması Kapsamında Oylama Yapacak
- 17.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Bu Akşam Sona Eriyor
- Akar :türkiye’Nin Ve Kıbrıs Türk Halkının Hakkına Halel Getirilemez
- Tbmm, Abd Temsilciler Meclisi Kararlarını Kınadı
- ‘Esaretten Özgürlüğe’ 29 Ekim Salı Günü Sahnelenecek
- 7. Boğaziçi Film Festivali Sona Erdi
- Çavuşoğlu, Guterres’Le Görüştü
- Kamagra içeriği yenilendi
- Türk Ve Rus Askeri Heyetleri Arasındaki Görüşmeler Tamamlandı
- Kıbrıs Türk Yazın Ve Plastik Sanatı İstanbul’A Taşınıyor
- 17.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Kktc Cso Barok Konseri İle Sona Erecek
- ‘Paylaşmak Ve Okumak Güzeldir’
- Hazar Ergüçlü’Ye ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Ödülü
- Pilli:lefkoşa’Ya Yeni Bir Hastane Yapılması Olmazsa Olmazımız
- Güreşte Karayel Anılıyor
- Olguner Mersin’De Yarışacak
- Cimnastikte Cumhuriyet Şöleni Yapılıyor
- Ligimiz Artık Eurobasket’İn Takibinde
- Lider, Yalova’Yı Ağırlıyor
- Basketbolda Ktsyd Kupası Zamanı
- Şampiyon Çamlıkspor
- Tcmb Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yüzde 12’Ye Düşürdü
- Ab’Ye ‘Ertelemeler’ Damga Vurdu
- Abd Temsilciler Meclisi, Azil Soruşturması Kapsamında Oylama Yapacak
- Akar :türkiye’Nin Ve Kıbrıs Türk Halkının Hakkına Halel Getirilemez
- Abd Başkanı Trump’In Azil Süreci Başladı
- Uçak Kazasında Ölen Çetinkaya Afyonkarahisar’Da Toprağa Verildi
- 4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda
- Hükümetin Bilgilendirme Ve İstişare Toplantısı Girne’De Yapılıyor
Özersay:hükümette Kıbrıs Konusunda Fikir Birliği Var
Girne Amerikan Üniveritesi’nde düzenlenen, KKTC 41.Koalisyon Hükümeti bilgilendirme ve istişare toplantısında konuşan , HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, koalisyon hükümetinin, ülke ve toplumun çıkar ve menfaatlerine yaradığını ifade etti.
Şu an , dış politika konusundaki gücün, hükümetin uyumundan geçtiğini vurgulayan özersay, 4’lü koalisyon hükümetinde Kıbrıs Konusunun geleceği konusunda ortak bir politika olmadığını belirtti.
Özersay, hükümetteki fikir birliği sayesinde, Dışişleri olarak, bugün, Kıbrıs konusunda artık bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğunu, bunun kaçınılmazlığını, federal bir ortaklığın şartları ve gereklerinin bu ülkede artık bulunmadığını , gönül rahatlığıya, güçlü bir şekilde savunabildiklerini kaydetti.
Kıbrıs konusunun kritik bir eşikte olduğunu dile getiren Özersay 51’inci yılını tamamlayan Kıbrıs müzakerelerinde,artık daha farklı yeni bir vizyon ve paradigmanın, daha aktif bir diplomasiyle,uluslararası toplumun Kıbrıs Türk tarafının sesini duyabilmesini sağlayacak şekilde savunulması gerektiğine vurgu yaptı.
Bunun sadece müzakereleri yürütmekle sağlanamayacağını, diğer bütün uluslararası platformlarda da Kıbrıslı Türklerin sesinin dünyanın anlayabileceği şekilde duyurulması gerektiğini kaydeden Özersay,“Hükümetin politikalarını bu şekilde ileriye taşıyabiliyoruz.Kıbrıs konusunda da, doğalgaz konusunda da,Kapalı Maraş’ın açılmasıyla ilgili ortaya koyduğumuz vizyonda da aslında,bir paradigma değişikliği söz konusu ve bu dikkat çekiyor. Uluslararası toplumun farklı aktörleri de dönüp bir bakma ihtiyacı hissediyorlar. “diye konuştu.
Konuşmasında, Kıbrıslı Türkler’in , yılar boyunca stratejik ortağı olan, her sorununda umhuriyeti ile,iyi ve sağlıklı ilişkiler kurmanın hükümetin öncelikleri arasında olduğunu kaydeden Özersay, bugün KKTC-Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri bağlamında, toplumu geren , kutuplaşmaya neden olacak bir durum içine girilmesinin sağlıklı bir yaklaşım olmadığına vurgu yaptı.
Türkiye ile kırmadan da, dökmeden de, kavga etmeden de dik durabilen bir ilişki kurabilmenin mümkün olduğunun altını çizen Özersay,41.koalisyon hükümetinin bunu adım adım başaracağına inanç belirterek,önümüzdeki dönemde, iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha iyi noktaya getirmek için ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarının altını çizdi.
Her bakanlığın ve bakanlığın yapacağı hizmetlerin önemli olduğunu ancak koalisyonun bir bütün olarak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Özersay, bundan sonra geleceğe, senin benim partim olarak değil, memleketim diyerek ,bakılması gerektiğini , toplumun buna ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.
Önümüzdeki süreçte, hükümetin bu vizyonu ortaya koyarak hizmet yapacağını söyleyen Özersay, “Kolay olmayacak sıkıntılı dönemden geçiyoruz ,zaman alacak ama siyasi istikrarsızlığın bu ülkeye sağlayacağı hiçbir fayda yoktur . Ayaklarımızı sağlam bir biçimde yere basıp hizmet üretmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz”diye konuştu.
- Tatar: Hükümet Akıncı’Nın Kıbrıs Politikasını Benimsemiyor
- Hasipoğlu:cumhurbaşkanlığı Seçimi Ulusal Çıkarlarla Yakından İlgilidir
- Taçoy: Sorunları Konuşan Değil, Çözen Bir Mekanizmaya İhtiyacımız Var
- Hükümetin Bilgilendirme Ve İstişare Toplantısı Girne’De Yapılıyor
- 4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda
- Hava Nasıl Olacak?
- Özersay, Bakanlar Kurulu Kararlarını Açıkladı
- Cumhurbaşkanı Akıncı Guterres’E Rapor Gönderdi
- » Kktc Standına Yoğun İlgi
- » Engelliler Aksaray’I Ağırlıyor
- » Wtf’De Dereceler Belli Oldu
- » Zamana Karşı Tırmandılar
- » Yağışlar Devam Edecek
- » Tbmm’Deki Partiler Ap’Nin Kararını Kınadı
- » Spehar:çözüm Tüm Kıbrıslılar’In Ama En Çok Da Gençlerin Yararına
- » Merhum Milletvekili Ziya Rızkı, Pazar Günü Mezarı Başında Anılacak
- » Taçoy: Sorunları Konuşan Değil, Çözen Bir Mekanizmaya İhtiyacımız Var
- » 4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda
- » Şampiyon Çamlıkspor
- » Tcmb Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yüzde 12’Ye Düşürdü
- » Özersay:hükümette Kıbrıs Konusunda Fikir Birliği Var
- » Dörtyol’Da Ahmet Ogan Dönemi
- » Pilli:lefkoşa’Ya Yeni Bir Hastane Yapılması Olmazsa Olmazımız
- » Özersay, Bakanlar Kurulu Kararlarını Açıkladı
- » Belçika’Da Polis Şiddeti Protestosu
- » Hava Nasıl Olacak?
- » Tol-Kanser Hastaları Yardım Derneği İşbirliği
- » Abd Temsilciler Meclisi, Ermeni Tasarısını Kabul Etti
- » Şahlan Spora Destek
- » Lider, Yalova’Yı Ağırlıyor
- » Okullar Satrançta Yarıştı
- » Abd’Nden Türkiye’Ye İkinci Karar
- » Pilli: Meme Kanseri Erken Teşhisle Yüzde Yüz Tedavi Edilebilir
- » Netanyahu Koalisyon Hükümetini Kuramadı
- » Sağlık Bakanlığı İle İntergaz İş Birliğinde,‘Meme Kanseri’ Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
- » Ab’Ye ‘Ertelemeler’ Damga Vurdu
- » Sucuoğlu:sigortalıların İnternet Üzerinden İlaç Listelerine Ulaşmasını Sağlayacağız
- » Ubp-Hp Hükümeti Bu Akşam Girne’De
- » Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Yararına Konser Gerçekleştirdi
- » Tazegül’Lü Türkiye Üçüncü Oldu
- » Tc Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
- » Bakan Oğuz, Kktc Çevre Ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Heyeti İle Görüştü
- » Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pence İle Görüştü
- » Ktsyd Kupasında Sıra Basketbol’Da
- » Taçoy: Sorunları Konuşan Değil, Çözen Bir Mekanizmaya İhtiyacımız Var
- » 4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda
- » Şampiyon Çamlıkspor
- » Tcmb Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yüzde 12’Ye Düşürdü
- » Özersay:hükümette Kıbrıs Konusunda Fikir Birliği Var
- » Pilli:lefkoşa’Ya Yeni Bir Hastane Yapılması Olmazsa Olmazımız
- » Lider, Yalova’Yı Ağırlıyor
- » Ab’Ye ‘Ertelemeler’ Damga Vurdu
- » Cimnastikte Cumhuriyet Şöleni Yapılıyor
- » Abd’Den İran’A Yeni Yaptırımlar
- » Tatar: Hükümet Akıncı’Nın Kıbrıs Politikasını Benimsemiyor
- » Yunanistan’Da Yeni Göçmen Yasası Kabul Edildi
- » Hükümetin Bilgilendirme Ve İstişare Toplantısı Girne’De Yapılıyor
- » 17.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Kktc Cso Barok Konseri İle Sona Erecek
- » Genco Erkal, Girne’De Nazım Hikmet Şiirlerini Seslendirecek
- » Kıbrıs Türk Yazın Ve Plastik Sanatı İstanbul’A Taşınıyor
- » Güreşte Karayel Anılıyor
- » Denktaş:üçlü Görüşmeyle İlgili Ciddi Kaygılarımız Vardır
- » Türk Ve Rus Askerlerinin Ortak Devriyesi Başlıyor
- » Basketbolda Ktsyd Kupası Zamanı
- » Hasipoğlu:cumhurbaşkanlığı Seçimi Ulusal Çıkarlarla Yakından İlgilidir
- » Uçak Kazasında Ölen Çetinkaya Afyonkarahisar’Da Toprağa Verildi
- » Hazar Ergüçlü’Ye ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Ödülü
- » Abd Başkanı Trump’In Azil Süreci Başladı
- » ‘Paylaşmak Ve Okumak Güzeldir’
- » Ligimiz Artık Eurobasket’İn Takibinde
- » Olguner Mersin’De Yarışacak
- » Abd Temsilciler Meclisi, Azil Soruşturması Kapsamında Oylama Yapacak
- » 17.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Bu Akşam Sona Eriyor
- » Akar :türkiye’Nin Ve Kıbrıs Türk Halkının Hakkına Halel Getirilemez
- » Tbmm, Abd Temsilciler Meclisi Kararlarını Kınadı
- » ‘Esaretten Özgürlüğe’ 29 Ekim Salı Günü Sahnelenecek
- » 7. Boğaziçi Film Festivali Sona Erdi
- » Çavuşoğlu, Guterres’Le Görüştü
- » Kamagra içeriği yenilendi
- » Türk Ve Rus Askeri Heyetleri Arasındaki Görüşmeler Tamamlandı
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans