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Özersay:hükümette Kıbrıs Konusunda Fikir Birliği Var
01 Kasım 2019 Cuma Saat 12:04

Özersay:hükümette Kıbrıs Konusunda Fikir Birliği Var

Girne Amerikan Üniveritesi’nde düzenlenen, KKTC 41.Koalisyon Hükümeti bilgilendirme ve istişare toplantısında konuşan , HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, koalisyon hükümetinin, ülke ve toplum

Girne Amerikan Üniveritesi’nde düzenlenen, KKTC 41.Koalisyon Hükümeti bilgilendirme ve istişare toplantısında konuşan , HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, koalisyon hükümetinin, ülke ve toplumun çıkar ve menfaatlerine yaradığını ifade etti.

Şu an , dış politika konusundaki gücün, hükümetin uyumundan geçtiğini vurgulayan özersay, 4’lü koalisyon hükümetinde Kıbrıs Konusunun geleceği konusunda ortak bir politika olmadığını belirtti.

Özersay, hükümetteki fikir birliği sayesinde, Dışişleri olarak, bugün, Kıbrıs konusunda artık bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğunu, bunun kaçınılmazlığını, federal bir ortaklığın şartları ve gereklerinin bu ülkede artık bulunmadığını , gönül rahatlığıya, güçlü bir şekilde savunabildiklerini kaydetti.

Kıbrıs konusunun kritik bir eşikte olduğunu dile getiren Özersay 51’inci yılını tamamlayan Kıbrıs müzakerelerinde,artık daha farklı yeni bir vizyon ve paradigmanın, daha aktif bir diplomasiyle,uluslararası toplumun Kıbrıs Türk tarafının sesini duyabilmesini sağlayacak şekilde savunulması gerektiğine vurgu yaptı.

Bunun sadece müzakereleri yürütmekle sağlanamayacağını, diğer bütün uluslararası platformlarda da Kıbrıslı Türklerin sesinin dünyanın anlayabileceği şekilde duyurulması gerektiğini kaydeden Özersay,“Hükümetin politikalarını bu şekilde ileriye taşıyabiliyoruz.Kıbrıs konusunda da, doğalgaz konusunda da,Kapalı Maraş’ın açılmasıyla ilgili ortaya koyduğumuz vizyonda da aslında,bir paradigma değişikliği söz konusu ve bu dikkat çekiyor. Uluslararası toplumun farklı aktörleri de dönüp bir bakma ihtiyacı hissediyorlar. “diye konuştu.

Konuşmasında, Kıbrıslı Türkler’in , yılar boyunca stratejik ortağı olan, her sorununda umhuriyeti ile,iyi ve sağlıklı ilişkiler kurmanın hükümetin öncelikleri arasında olduğunu kaydeden Özersay, bugün KKTC-Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri bağlamında, toplumu geren , kutuplaşmaya neden olacak bir durum içine girilmesinin sağlıklı bir yaklaşım olmadığına vurgu yaptı.

Türkiye ile kırmadan da, dökmeden de, kavga etmeden de dik durabilen bir ilişki kurabilmenin mümkün olduğunun altını çizen Özersay,41.koalisyon hükümetinin bunu adım adım başaracağına inanç belirterek,önümüzdeki dönemde, iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha iyi noktaya getirmek için ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarının altını çizdi.

Her bakanlığın ve bakanlığın yapacağı hizmetlerin önemli olduğunu ancak koalisyonun bir bütün olarak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Özersay, bundan sonra geleceğe, senin benim partim olarak değil, memleketim diyerek ,bakılması gerektiğini , toplumun buna ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

Önümüzdeki süreçte, hükümetin bu vizyonu ortaya koyarak hizmet yapacağını söyleyen Özersay, “Kolay olmayacak sıkıntılı dönemden geçiyoruz ,zaman alacak ama siyasi istikrarsızlığın bu ülkeye sağlayacağı hiçbir fayda yoktur . Ayaklarımızı sağlam bir biçimde yere basıp hizmet üretmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz”diye konuştu.

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