Tatar: Hükümet Akıncı’Nın Kıbrıs Politikasını Benimsemiyor

Başbakan Ersin Tatar, bir kez daha hükümet olarak Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs konusundaki politikasını benimsemediklerini vurguladı.

Tatar, kendilerinin iki devletli çözüm masaya gelmesini istemelerine rağmen Cumhurbaşkanı’nın Rum tutumu ortadayken federal çözümü hala tek alternatif olarak gördüğüne dikkati çekti.

Hükümet Girne Amerikan Üniversitesi Milenyum Senato Kongre Merkezi’nde halkın karşısına çıktı.

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açılış konuşmaları ile başlayan toplatıya bazı belediye başkanları ve milletvekilleri de katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı Başbakan Ersin Tatar yaptı…

Tatar, hükümetin uyum içinde halka hizmet için çalıştığını belirti ve “ 5 ayını tamamlayan hükümetin önemli işlere imza attığını ve atmaya devam edeceğini” vurguladı.

Başbakan Tatar Kıbrıs konusuna değinirken, Cumhurbaşkanı Akıncı’nun federal temelde bir anlaşmadan başka bir seçenek olmadığı yönündeki tutumuna karşın koalisyon hükümetinin iki devletli çözümden yana olduğunu” kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ın 4’lü koalisyon döneminde, koalisyon ortaklarıyla bu konularda aynı görüşü paylaşmaması nedeniyle sıkıntı yaşadığını ancak bugün , iki devletli bir çözüm,Maraş Açılımı , Doğu Akdeniz’deki çalışmalar gibi konularda inandığı şeyleri rahat bir şekilde ifade edebildiğini söyleyen Tatar, “Bu bile kendi başına bu hükümetin bir başarısıdır”diye konuştu.

Milli İradeye, KKTC’ye sahip çıkmak ve Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmanın bu hükümetin öncelikleri arasında olduğunu dile getirerek sokaktaki halkın beklentisinin de bu olduğunu vurgulayan Tatar, kimsenin bir kavga istemediğini, kavganın , ülkeye sadece zarar getirebileceğini ifade etti.

Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıların birkaç ayda aşılamayacağını , ancak hükümetin duruşu ve geleceğe yönelik çalışmalarıyla halkın güvenini kazandığını dile getiren Tatar, yapılan kamuoyu anketlerinin halkın hükümete duyduğu güveni ortaya koyduğunu kaydetti.

Uzun süre imzalanmayan Mali ve Ekonomik İşbirliği protokolünün, 41. Hükümetin kurulması ve Ankara’ya gerçekleşen ziyaretlerin ardından imzalanarak hayata geçtiğini de dile getiren başbakan Ersin Tatar, bu kapsamda, geleceğe yönelik proje ve çalışmaların da başladığını dile getirdi.

Protokolün imzalanmasının ardından, Alsancak Lapta Ana yolununda genişletme çalışmasının başlatıldığını anımsatan Tatar, protokolle ihale ve projelerin start aldığını söyledi.,

KKTC 2020 Bütçesinin yüzde 15’lik büyümeyle 9 Milyar Türk Lirası olarak bugün meclise sunulduğunu da vurgulayan Tatar, bütçenin yasalaşmasıyla yeni planlama icraat ve projelerin hayata geçeceğini dile getirdi.

Türkiye ile 2020 yılının Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün de görüşülmeye başlandığını dile getiren tatar, bu protokolün de yakın tarihte imzalanacağını ve somut adımlarla ülkeye hizmetin devam edeceğini kaydetti.

Konuşmasında Girne’nin nüfusu , konut yapısı, turizm potansiyeliyle, ülkenin en önemli kentlerinden biri olduğunu dile getiren Başbakan Tatar, Girne Belediyesiyle işbirliği içinde kentin sorunlarını aşmak için çalışacaklarını anlattı.

Kentin atık su ve kanalizasyon arıtma sorununun en ciddi ve öncelikli sorunu olduğunu söyleyen Tatar, belediye ile işbirliği içinde bu sorunu çözmenin Girne’ye olan bir borç olduğunu vurguladı.

Hükümetin Girne’ye yönelik projeleri hakkında da bilgi veren Tatar, Alsancak –Lapta yolunun ardından , Çatalköy Çevre yolunun yapımının gündemde olduğunu ifade etti.

Ciklos’ta 4 gencin yaşamını yitirdiği noktada önemli bir çalışma yapıldığını dile getiren Başbakan Tatar, bundan sonraki aşamada , sel sularının kente ulaşmadan akmasını sağlamak için, Doğanköy Barajının temizlenmesinin gündemde olduğunu kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Antik Liman konusunda çalışması olduğunu da ifade etti.