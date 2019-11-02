2 Kasım 2019 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tatar: Hükümet Akıncı’Nın Kıbrıs Politikasını Benimsemiyor
01 Kasım 2019 Cuma Saat 12:05

Tatar: Hükümet Akıncı’Nın Kıbrıs Politikasını Benimsemiyor

Başbakan Ersin Tatar, bir kez daha hükümet olarak Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs konusundaki politikasını benimsemediklerini vurguladı. Tatar, kendilerinin iki devletli çözüm masaya gelmesini istemelerine rağmen Cumhurbaşkanı’nın

Başbakan Ersin Tatar, bir kez daha hükümet olarak Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs konusundaki politikasını benimsemediklerini vurguladı.

Tatar, kendilerinin iki devletli çözüm masaya gelmesini istemelerine rağmen Cumhurbaşkanı’nın Rum tutumu ortadayken federal çözümü hala tek alternatif olarak gördüğüne dikkati çekti.

Hükümet Girne Amerikan Üniversitesi Milenyum Senato Kongre Merkezi’nde halkın karşısına çıktı.

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı  Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açılış konuşmaları ile başlayan toplatıya bazı belediye başkanları ve milletvekilleri de katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı Başbakan Ersin Tatar yaptı…

 

Tatar, hükümetin uyum içinde halka hizmet için çalıştığını belirti ve “ 5 ayını tamamlayan hükümetin önemli işlere imza attığını ve atmaya devam edeceğini” vurguladı.

Başbakan Tatar Kıbrıs konusuna değinirken, Cumhurbaşkanı Akıncı’nun federal  temelde bir anlaşmadan başka bir seçenek olmadığı yönündeki tutumuna  karşın koalisyon hükümetinin iki devletli çözümden yana olduğunu” kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ın 4’lü koalisyon döneminde, koalisyon ortaklarıyla bu konularda aynı görüşü paylaşmaması nedeniyle  sıkıntı yaşadığını ancak bugün , iki devletli bir çözüm,Maraş Açılımı , Doğu Akdeniz’deki çalışmalar  gibi konularda inandığı şeyleri rahat bir şekilde ifade edebildiğini söyleyen Tatar, “Bu bile kendi başına bu hükümetin  bir başarısıdır”diye konuştu.

 

Milli İradeye, KKTC’ye  sahip çıkmak ve Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmanın bu hükümetin öncelikleri arasında olduğunu  dile getirerek sokaktaki halkın beklentisinin de  bu olduğunu vurgulayan Tatar, kimsenin bir kavga istemediğini, kavganın , ülkeye sadece zarar getirebileceğini ifade etti.

Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıların birkaç  ayda aşılamayacağını , ancak hükümetin duruşu  ve geleceğe yönelik  çalışmalarıyla halkın güvenini kazandığını dile getiren Tatar, yapılan kamuoyu anketlerinin halkın hükümete duyduğu güveni ortaya koyduğunu kaydetti.

Uzun süre imzalanmayan  Mali ve Ekonomik İşbirliği protokolünün, 41. Hükümetin kurulması ve  Ankara’ya gerçekleşen ziyaretlerin  ardından imzalanarak hayata geçtiğini de dile getiren başbakan Ersin Tatar,  bu kapsamda,  geleceğe yönelik proje ve çalışmaların da başladığını dile getirdi.

Protokolün imzalanmasının ardından, Alsancak Lapta Ana yolununda  genişletme çalışmasının başlatıldığını anımsatan Tatar, protokolle ihale ve projelerin start aldığını söyledi.,

KKTC 2020 Bütçesinin yüzde 15’lik büyümeyle 9 Milyar Türk Lirası olarak  bugün meclise sunulduğunu da vurgulayan Tatar, bütçenin yasalaşmasıyla yeni planlama  icraat ve projelerin hayata geçeceğini dile getirdi.

Türkiye ile 2020 yılının Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün de görüşülmeye başlandığını dile getiren tatar,  bu protokolün de yakın tarihte imzalanacağını ve somut adımlarla ülkeye hizmetin devam edeceğini kaydetti.

Konuşmasında Girne’nin nüfusu , konut yapısı,  turizm potansiyeliyle, ülkenin en önemli kentlerinden biri olduğunu dile getiren Başbakan Tatar, Girne Belediyesiyle  işbirliği içinde kentin sorunlarını aşmak için çalışacaklarını anlattı.

 

Kentin atık su ve kanalizasyon arıtma sorununun en ciddi ve öncelikli sorunu olduğunu söyleyen Tatar, belediye  ile  işbirliği içinde bu sorunu  çözmenin  Girne’ye olan bir borç olduğunu vurguladı.

Hükümetin Girne’ye yönelik projeleri hakkında da bilgi veren Tatar, Alsancak –Lapta yolunun ardından , Çatalköy Çevre yolunun yapımının gündemde olduğunu ifade etti.

Ciklos’ta 4 gencin yaşamını yitirdiği noktada  önemli bir çalışma yapıldığını dile getiren Başbakan Tatar, bundan  sonraki aşamada , sel sularının kente ulaşmadan akmasını sağlamak için, Doğanköy Barajının temizlenmesinin gündemde olduğunu kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Antik Liman konusunda  çalışması olduğunu da ifade etti.

 

Bu haber toplam 135 defa okunmuştur
Tatar: Hükümet Akıncı’Nın Kıbrıs Politikasını Benimsemiyor Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Tatar: Hükümet Akıncı’Nın Kıbrıs Politikasını Benimsemiyor
Başbakan Ersin Tatar, bir kez daha hükümet olarak Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs konusundaki politikasını benimsemediklerini vurguladı. Tatar, kendilerinin iki devletli çözüm masaya gelmesini istemelerine rağmen Cumhurbaşkanı’nın ...
Hasipoğlu:cumhurbaşkanlığı Seçimi Ulusal Çıkarlarla Yakından İlgilidir
Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu,  “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ileriye yönelik görüş ve ideolojilerin yarışacağı bir seçim olacağını ve ulusal çıkarlarla son derece yakından ilgili olduğunu”  be...
Taçoy: Sorunları Konuşan Değil, Çözen Bir Mekanizmaya İhtiyacımız Var
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un daha kaliteli ve verimli hizmet hedefiyle Sanayi Dairesi personeliyle toplantı gerçekleştirdi. Verilen bilgiye göre, Taçoy, Sanayi Dairesi bünyesindeki şubelerde görev yapan personelle “Yüzler Gülsü...
Hükümetin Bilgilendirme Ve İstişare Toplantısı Girne’De Yapılıyor
Başbakan Ersin Tatar ve tüm Bakanlar Kurulu üyeleri belde bilgilendirme ve istişare toplantıları kapsamında Perşembe günleri başlatmış olduklar bölge ziyaretlerini sürdüyor..   Tatar ve Bakanlar Kurulu üyelerinin bu haftaki ziyareti G...
4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda
Demirhan’da, Sevgül Sokak üzerinde, Şekerler Diyarı Eğitim Merkezi önünde kaza meydana geldi… Kaza, 32 yaşındaki Gökçen Eğri’nin kullanımındaki minibüs ile eğitim merkezine getirdiği öğrencileri araçtan indirdikten sonra geri...
Hava Nasıl Olacak?
Yağmurlar önümüzdeki günlerde de devam edecek… Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği...
Özersay, Bakanlar Kurulu Kararlarını Açıkladı
Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı. Yaklaşık dört saat süren toplantının ardından Bakanlar Kurulu Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı. Ö...
Cumhurbaşkanı Akıncı Guterres’E Rapor Gönderdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterİ Guterres’e Türk tarafının uygulama ve adımlarına ilişkişn rapro gönderdiğini bildirdi. Barış Burcu’nun açıklaması şö...
Rusya Federasyonu Büyükelçisi, Ctp’Yi Ziyaret Etti
Rusya Federasyonu Büyükelçisi Stanislav Osadchiy ve Büyükelçilik İkinci Sekreteri Ildar Nasibullin, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Tufan Erhürman, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve MYK Ü...
Yağışlar Devam Edecek
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün öğlene kadar yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini kaydederek, vatandaşları ve yetkilileri tedbirli olmaya çağırdı. Buran, tehlikeli yağışların pazartesi günü de devam edeceğini...
Kalkanlı’Da Metrekareye 59 Kilogram Yağış Düştü
Meteoroloji Dairesi, Kalkanlı’da metrekarede 59 kilogram yağış kaydedildiğini açıkladı. Daireden verilen bilgiye göre, dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00 saatleri arasında yörelerdeki yağış oranları şöyle: “Kalkanlı 59, Gazivere...
Akar: Türkiye, Garantör Ülke Olarak Kktc’Nin De Haklarını Koruyacaktır
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin KKTC’nin haklarını koruyacağını birkez daha vurguladı. Akar, TRT World Forum’da “Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri” başlıklı oturumda yaptığı konuşma...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
kamagra jel kamagra
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans