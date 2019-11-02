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4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda
01 Kasım 2019 Cuma Saat 12:05

4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda

Demirhan’da, Sevgül Sokak üzerinde, Şekerler Diyarı Eğitim Merkezi önünde kaza meydana geldi… Kaza, 32 yaşındaki Gökçen Eğri’nin kullanımındaki minibüs ile eğitim merkezine getirdiği öğrencileri araçtan indirdikten sonra geri

Demirhan’da, Sevgül Sokak üzerinde, Şekerler Diyarı Eğitim Merkezi önünde kaza meydana geldi…

Kaza, 32 yaşındaki Gökçen Eğri’nin kullanımındaki minibüs ile eğitim merkezine getirdiği öğrencileri araçtan indirdikten sonra geri sürdüğü esnada araca doğru yönelen 4 yaşındaki Mert Çakır’’a çarpması sonucu meydana geldi…

Polisten yapılan açıklamaya göre Kaza sonucu ağır yaralanan Mert Çakır kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı…

Mert Çakır, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatının ardından çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Gökçen Eğri tutuklanırken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor…

 

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