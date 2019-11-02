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Uçak Kazasında Ölen Çetinkaya Afyonkarahisar’Da Toprağa Verildi
01 Kasım 2019 Cuma Saat 12:05

Uçak Kazasında Ölen Çetinkaya Afyonkarahisar’Da Toprağa Verildi

KKTC’de eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren gyrocopter pilotu Hakan Çetinkaya, Afyonkarahisar’da toprağa verildi. Çetinkaya’nın naaşı cenaze aracıyla İmaret Camisi avlusuna götürüldü. Çetinkaya’nın a

KKTC’de eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren gyrocopter pilotu Hakan Çetinkaya, Afyonkarahisar’da toprağa verildi.

Çetinkaya’nın naaşı cenaze aracıyla İmaret Camisi avlusuna götürüldü.

Çetinkaya’nın ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Yakınları, Çetinkaya’nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çetinkaya’nın naaşı Kocatepe Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Geçitkale Havaalanı yakınlarında Hava Sporları Federasyonuna ait bir eğitim uçağının düşmüş, kazada Hakan Çetinkaya ile Serkan Özcezarlı yaşamını yitirmişti.

BRT/TAK

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