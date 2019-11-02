- Taçoy: Sorunları Konuşan Değil, Çözen Bir Mekanizmaya İhtiyacımız Var
- 4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda
- Şampiyon Çamlıkspor
- Tcmb Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yüzde 12’Ye Düşürdü
- Özersay:hükümette Kıbrıs Konusunda Fikir Birliği Var
- Pilli:lefkoşa’Ya Yeni Bir Hastane Yapılması Olmazsa Olmazımız
- Lider, Yalova’Yı Ağırlıyor
- Ab’Ye ‘Ertelemeler’ Damga Vurdu
- Cimnastikte Cumhuriyet Şöleni Yapılıyor
- Abd’Den İran’A Yeni Yaptırımlar
- Tatar: Hükümet Akıncı’Nın Kıbrıs Politikasını Benimsemiyor
- Yunanistan’Da Yeni Göçmen Yasası Kabul Edildi
- Hükümetin Bilgilendirme Ve İstişare Toplantısı Girne’De Yapılıyor
- 17.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Kktc Cso Barok Konseri İle Sona Erecek
- Genco Erkal, Girne’De Nazım Hikmet Şiirlerini Seslendirecek
- Kıbrıs Türk Yazın Ve Plastik Sanatı İstanbul’A Taşınıyor
- Güreşte Karayel Anılıyor
- Denktaş:üçlü Görüşmeyle İlgili Ciddi Kaygılarımız Vardır
- Türk Ve Rus Askerlerinin Ortak Devriyesi Başlıyor
- Basketbolda Ktsyd Kupası Zamanı
- Hasipoğlu:cumhurbaşkanlığı Seçimi Ulusal Çıkarlarla Yakından İlgilidir
- Uçak Kazasında Ölen Çetinkaya Afyonkarahisar’Da Toprağa Verildi
- Hazar Ergüçlü’Ye ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Ödülü
- Abd Başkanı Trump’In Azil Süreci Başladı
- ‘Paylaşmak Ve Okumak Güzeldir’
- Ligimiz Artık Eurobasket’İn Takibinde
- Olguner Mersin’De Yarışacak
- Abd Temsilciler Meclisi, Azil Soruşturması Kapsamında Oylama Yapacak
- 17.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Bu Akşam Sona Eriyor
- Akar :türkiye’Nin Ve Kıbrıs Türk Halkının Hakkına Halel Getirilemez
- Tbmm, Abd Temsilciler Meclisi Kararlarını Kınadı
- ‘Esaretten Özgürlüğe’ 29 Ekim Salı Günü Sahnelenecek
- 7. Boğaziçi Film Festivali Sona Erdi
- Çavuşoğlu, Guterres’Le Görüştü
- Kamagra içeriği yenilendi
- Türk Ve Rus Askeri Heyetleri Arasındaki Görüşmeler Tamamlandı
- Kıbrıs Türk Yazın Ve Plastik Sanatı İstanbul’A Taşınıyor
- 17.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Kktc Cso Barok Konseri İle Sona Erecek
- ‘Paylaşmak Ve Okumak Güzeldir’
- Hazar Ergüçlü’Ye ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Ödülü
- Pilli:lefkoşa’Ya Yeni Bir Hastane Yapılması Olmazsa Olmazımız
- Güreşte Karayel Anılıyor
- Olguner Mersin’De Yarışacak
- Cimnastikte Cumhuriyet Şöleni Yapılıyor
- Ligimiz Artık Eurobasket’İn Takibinde
- Lider, Yalova’Yı Ağırlıyor
- Basketbolda Ktsyd Kupası Zamanı
- Şampiyon Çamlıkspor
- Tcmb Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yüzde 12’Ye Düşürdü
- Ab’Ye ‘Ertelemeler’ Damga Vurdu
- Abd Temsilciler Meclisi, Azil Soruşturması Kapsamında Oylama Yapacak
- Akar :türkiye’Nin Ve Kıbrıs Türk Halkının Hakkına Halel Getirilemez
- Abd Başkanı Trump’In Azil Süreci Başladı
- Uçak Kazasında Ölen Çetinkaya Afyonkarahisar’Da Toprağa Verildi
- 4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda
- Hükümetin Bilgilendirme Ve İstişare Toplantısı Girne’De Yapılıyor
Tcmb Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yüzde 12’Ye Düşürdü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, “Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye gerileyeceği tahmin edilmektedir.” dedi.
Uysal, TCMB İstanbul Şubesi’nde “Enflasyon Raporu 2019-IV Bilgilendirme Toplantısı”nda yaptığı sunumda, enflasyon tahminlerini açıkladı.
Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü bir politika koordinasyonu altında enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını belirten Uysal, bu çerçevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini söyledi.
Uysal, enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11,2 ile yüzde 12,8 aralığında , 2020 yılı sonunda ise yüzde 5,3 ile yüzde 11,1 aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini ifade eden Uysal, şunları kaydetti:
“Temmuz Enflasyon Raporunu takip eden dönemde enflasyon belirgin bir düşüşle tahmin aralığının alt sınırına yakın gerçekleşti. Enflasyonun ana eğilimindeki kayda değer iyileşme ve ithalat fiyatları ile gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü güncellemeler yıl sonu enflasyon tahminini bir önceki rapor dönemine kıyasla olumlu etkiledi.
Diğer taraftan, çıktı açığındaki ılımlı toparlanma eğilimi ile tütün ürünlerindeki fiyat artışları bir önceki rapor dönemine göre yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı yönlü etkiledi. Bu doğrultuda, temmuz ayında yüzde 13,9 olarak açıkladığımız 2019 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini yüzde 12’ye indirdik. Diğer taraftan, aşağı ve yukarı yönlü etkilerin birbirini dengelemesiyle 2020 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedik.”
“YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ 1,9 PUAN AŞAĞI YÖNLÜ GÜNCELLEDİK”
TCMB Başkanı Uysal, 2019 yıl sonuna dair enflasyon tahminini 1,9 puan aşağı yönlü güncellediklerini belirtti.
Yılın üçüncü çeyreğinde tüketici enflasyonunun Temmuz Enflasyon Raporu tahminlerine göre 1,5 puan aşağıda gerçekleşmesinin ve gelecek dönemde enflasyonun ana eğiliminde beklenen iyileşmenin yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki düşürücü etkisini 1,1 puan olarak öngördüklerini dile getiren Uysal, Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımlardaki aşağı yönlü güncellemenin enflasyon tahminine düşüş yönünde 0,3 puan katkı vereceğini tahmin ettiklerini ifade etti.
Uysal, bunun yanı sıra, 2019 yıl sonu gıda enflasyonu varsayımındaki güncellemenin enflasyon tahminini 1,2 puan aşağı çektiğini kaydetti.
Öte yandan, tütün ürünleri fiyatlarında öngörülerin üzerinde gerçekleşen artışın 2019 yılı enflasyon tahminine 0,6 puan yukarı yönlü katkıda bulunduğunun altına çizen Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ayrıca, bir önceki rapor öngörülerinden bir miktar daha yukarıda seyretmesi beklenen çıktı açığı, tüketici enflasyonu tahminini 0,1 puan yükseltici yönde etkiliyor. 2020 yılı enflasyon tahminimizi ise yüzde 8,2 olarak sabit tuttuk. Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme ile petrol ve ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımlarımızdaki güncellemelerin 2020 yılı enflasyon tahminine sırasıyla 0,3 puan ve 0,2 puan düşürücü yönde etki yapmasını bekliyoruz.
Ancak, bir önceki rapor dönemine göre yukarı yönlü güncellediğimiz çıktı açığının 2020 yıl sonu tahminini 0,5 puan yukarı çekmesiyle söz konusu düşürücü etkiler telafi ediliyor. Paylaştığımız bu tahminleri, küresel finansal koşulların ılımlı seyredeceği ve son dönemde belirsizlik algısında görülen kademeli iyileşmenin devam edeceği bir çerçevede elde ettik. Parasal sıkılık düzeyinin enflasyondaki düşüşün sürekliliğini ve hedeflenen patika ile uyumunu sağlayacak şekilde oluşturulacağı bir görünüm esas aldık.”
Murat Uysal, maliye politikasının para politikasıyla eşgüdüm arz edecek şekilde fiyat istikrarı ve makroekonomik dengelenmeye odaklı bir biçimde belirleneceğini varsaydıklarını dile getirdi.
“ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİN SÜRECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ”
“Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın süreceğini tahmin ediyoruz.” diyen Uysal, şöyle konuştu:
“TCMB politika faizindeki indirimlerin yanı sıra enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki düşüş ile bankacılık sektörü likiditesindeki iyileşmeye bağlı olarak kredi ve mevduat faizleri belirgin oranda gerilerken, kredi büyümesi arz ve talep kaynaklı olarak hız kazandı.”
Uysal, “Tüketici enflasyonunun, ekim ayında da tek hanede kalacağını, ancak yılın son iki ayında ters baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devamlılığı ve orta vadeli enflasyon hedefleriyle uyumu önümüzdeki dönem para politikası duruşu açısından önemli bir gösterge olacak.” şeklinde konuştu.
- Tatar: Hükümet Akıncı’Nın Kıbrıs Politikasını Benimsemiyor
- Hasipoğlu:cumhurbaşkanlığı Seçimi Ulusal Çıkarlarla Yakından İlgilidir
- Taçoy: Sorunları Konuşan Değil, Çözen Bir Mekanizmaya İhtiyacımız Var
- Hükümetin Bilgilendirme Ve İstişare Toplantısı Girne’De Yapılıyor
- 4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda
- Hava Nasıl Olacak?
- Özersay, Bakanlar Kurulu Kararlarını Açıkladı
- Cumhurbaşkanı Akıncı Guterres’E Rapor Gönderdi
- » Kktc Standına Yoğun İlgi
- » Engelliler Aksaray’I Ağırlıyor
- » Wtf’De Dereceler Belli Oldu
- » Zamana Karşı Tırmandılar
- » Yağışlar Devam Edecek
- » Tbmm’Deki Partiler Ap’Nin Kararını Kınadı
- » Spehar:çözüm Tüm Kıbrıslılar’In Ama En Çok Da Gençlerin Yararına
- » Merhum Milletvekili Ziya Rızkı, Pazar Günü Mezarı Başında Anılacak
- » Taçoy: Sorunları Konuşan Değil, Çözen Bir Mekanizmaya İhtiyacımız Var
- » 4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda
- » Şampiyon Çamlıkspor
- » Tcmb Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yüzde 12’Ye Düşürdü
- » Özersay:hükümette Kıbrıs Konusunda Fikir Birliği Var
- » Dörtyol’Da Ahmet Ogan Dönemi
- » Pilli:lefkoşa’Ya Yeni Bir Hastane Yapılması Olmazsa Olmazımız
- » Özersay, Bakanlar Kurulu Kararlarını Açıkladı
- » Belçika’Da Polis Şiddeti Protestosu
- » Hava Nasıl Olacak?
- » Tol-Kanser Hastaları Yardım Derneği İşbirliği
- » Abd Temsilciler Meclisi, Ermeni Tasarısını Kabul Etti
- » Şahlan Spora Destek
- » Lider, Yalova’Yı Ağırlıyor
- » Okullar Satrançta Yarıştı
- » Abd’Nden Türkiye’Ye İkinci Karar
- » Pilli: Meme Kanseri Erken Teşhisle Yüzde Yüz Tedavi Edilebilir
- » Netanyahu Koalisyon Hükümetini Kuramadı
- » Ab’Ye ‘Ertelemeler’ Damga Vurdu
- » Sağlık Bakanlığı İle İntergaz İş Birliğinde,‘Meme Kanseri’ Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
- » Sucuoğlu:sigortalıların İnternet Üzerinden İlaç Listelerine Ulaşmasını Sağlayacağız
- » Ubp-Hp Hükümeti Bu Akşam Girne’De
- » Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Yararına Konser Gerçekleştirdi
- » Tazegül’Lü Türkiye Üçüncü Oldu
- » Tc Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
- » Bakan Oğuz, Kktc Çevre Ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Heyeti İle Görüştü
- » Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pence İle Görüştü
- » Ktsyd Kupasında Sıra Basketbol’Da
- » Taçoy: Sorunları Konuşan Değil, Çözen Bir Mekanizmaya İhtiyacımız Var
- » 4 Yaşındaki Mert Çakır Yoğun Bakımda
- » Şampiyon Çamlıkspor
- » Tcmb Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yüzde 12’Ye Düşürdü
- » Özersay:hükümette Kıbrıs Konusunda Fikir Birliği Var
- » Pilli:lefkoşa’Ya Yeni Bir Hastane Yapılması Olmazsa Olmazımız
- » Lider, Yalova’Yı Ağırlıyor
- » Ab’Ye ‘Ertelemeler’ Damga Vurdu
- » Cimnastikte Cumhuriyet Şöleni Yapılıyor
- » Abd’Den İran’A Yeni Yaptırımlar
- » Tatar: Hükümet Akıncı’Nın Kıbrıs Politikasını Benimsemiyor
- » Yunanistan’Da Yeni Göçmen Yasası Kabul Edildi
- » Hükümetin Bilgilendirme Ve İstişare Toplantısı Girne’De Yapılıyor
- » 17.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Kktc Cso Barok Konseri İle Sona Erecek
- » Genco Erkal, Girne’De Nazım Hikmet Şiirlerini Seslendirecek
- » Kıbrıs Türk Yazın Ve Plastik Sanatı İstanbul’A Taşınıyor
- » Güreşte Karayel Anılıyor
- » Denktaş:üçlü Görüşmeyle İlgili Ciddi Kaygılarımız Vardır
- » Türk Ve Rus Askerlerinin Ortak Devriyesi Başlıyor
- » Basketbolda Ktsyd Kupası Zamanı
- » Hasipoğlu:cumhurbaşkanlığı Seçimi Ulusal Çıkarlarla Yakından İlgilidir
- » Uçak Kazasında Ölen Çetinkaya Afyonkarahisar’Da Toprağa Verildi
- » Hazar Ergüçlü’Ye ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Ödülü
- » Abd Başkanı Trump’In Azil Süreci Başladı
- » ‘Paylaşmak Ve Okumak Güzeldir’
- » Ligimiz Artık Eurobasket’İn Takibinde
- » Olguner Mersin’De Yarışacak
- » Abd Temsilciler Meclisi, Azil Soruşturması Kapsamında Oylama Yapacak
- » 17.uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Bu Akşam Sona Eriyor
- » Akar :türkiye’Nin Ve Kıbrıs Türk Halkının Hakkına Halel Getirilemez
- » Tbmm, Abd Temsilciler Meclisi Kararlarını Kınadı
- » ‘Esaretten Özgürlüğe’ 29 Ekim Salı Günü Sahnelenecek
- » 7. Boğaziçi Film Festivali Sona Erdi
- » Çavuşoğlu, Guterres’Le Görüştü
- » Kamagra içeriği yenilendi
- » Türk Ve Rus Askeri Heyetleri Arasındaki Görüşmeler Tamamlandı
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans