Lider, Yalova’Yı Ağırlıyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde yenilgisiz lider olan temsilcimiz KKTC Engelliler yarın ilk iki maç sonunda averajla üçüncü sırada yer alan Yalova’yı konuk edecek.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 11.00’de oynanacak olan karşılaşma büyük bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.

1.Lig

Takımlar O G M AS YS P

1 KKTC ENG. 3 3 – 236 117 9

2.G.Antep ENG. 3 3 – 222 142 9

3.Yalova ORT. 3 3 – 208 153 9

4.Pendik BLD. 3 2 1 178 153 5

5.Bursa ENG. 3 2 1 186 180 5

6.Antalya BŞR BLD 3 2 1 194 189 5

7.Tuzla BLD. 3 1 2 166 175 4

8.Aksaray BLD. 3 1 2 155 187 4

9.İzmir Bornova 3 1 2 151 195 4

11.Samsun ENG. 3 – 3 144 222 3

12.Batman ENG. 3 – 3 137 217 3